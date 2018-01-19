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Экс-парламентарий подал жалобу на срыв сроков прокладки тоннеля в Чалонге

Губернатор Пхукета получил официальную жалобу на задержки в реализации проекта по прокладке тоннеля в Чалонге.

19 Января 2018 14:53:32

Губернатора Пхукета просят способствовать ускорению прокладки тоннеля в Чалонге.
Губернатора Пхукета просят способствовать ускорению прокладки тоннеля в Чалонге.

Жалобу подал бывший член парламента от Пхукета демократ Райват Арироб. В четверг, 18 января, он вместе с мэром Чалонга Самраном Джиндапоном нанес визит в резиденцию губернатора Норрапхата Плодтхонга и вручил жалобу главе провинции.

Бывший депутат напомнил, что бюджет проекта был установлен на уровне 546 млн бат, а срок его реализации изначально должен был составлять 780 дней – с 28 июля 2015 года по 14 сентября 2017 года.

«Строительство началось с задержкой свыше 14 месяцев, что подрядчик объяснил разнообразными проблемами, с которыми он столкнулся», – указал господин Арироб.

Выкуп находившихся в частной собственности земельных участков тоже завершился слишком поздно – в середине января этого года.

«С начала строительства муниципалитет Раваи получил бесчисленное количество жалоб на дорожные пробки от жителей и владельцев бизнеса. На совещании 26 декабря прошлого года было объявлено, что строительство должно завершиться к апрелю 2019 года. Однако люди, которые регулярно проезжают мимо стройплощадки, не верят в то, что это произойдет в срок», – заявил бывший парламентарий.

Господин Арироб выразил надежду, что его обращение к губернатору поможет ускорить прокладку тоннеля.

«Мы свяжемся с соответствующими ведомствами и найдем способ решить проблему так быстро. Как это только возможно», – заявил в ответ Норрапхат Плодтхонг.

Напомним, по данным пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей готовность тоннеля по состоянию на конец ноября составляла 27%.

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