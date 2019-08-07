Экс-губернатор Пхукета возглавит Земельный департамент

Бывший губернатор Пхукета Нисит Джансомвонг с 1 октября возглавит Земельный департамент Таиланда. Губернатор Джамрон Типпаяпонгтада станет главой провинции Пханг-Нга.

Чутхарат Плерин

7 Августа 2019, 11:03 AM

Нисит Джансомвонг с 1 октября возглавит Земельный департамент Таиланда. Джамрон Типпаяпонгтада станет главой провинции Пханг-Нга. Фото: Кхао Пхукет

Кабинет министров Таиланда утвердил список отставок и назначений в рамках ежегодной ротации управленческих кадров. В списке лиц, которые сменят должности, значатся два бывших губернатора Пхукета – Нисит Джансомвонг и Джамрон Типпаяпонгтада. Первый займет пост главы Земельного департамента, второй станет губернатором провинции Пханг-Нга, пишет газета Post Today.

Нисит Джансомвонг – уроженец провинции Ратчабури, и именно в ней он впервые занял пост губернатора, после чего был переведен на Пхукет в октябре 2014 года и проработал на острове один губернаторский срок (2014-2015)

Во время службы на Пхукете господин Джансомвонг много внимания уделял экологической проблематике, социальным связям внутри местных сообществ и решению проблем этих сообществ. В частности, при господине Джансомвонге был принят трехлетний план по предотвращению локальных наводнений в Патонге в сезон дождей, внедрен ряд инициатив по решению проблемы мусора на пляжах и на улицах.

Именно при губернаторе Джансомвонге на Пхукете была внедрена система зонирования пляжа, предполагающее размещение шезлонгов и зонтиков лишь в специально выделенных зонах суммарной площадью не более 10% пляжей. Соответствующее правило действует на острове до сих пор, ни в одной другой провинции соответствующий опыт Пхукета пока не повторили.

Примечательно, что Нисит Джансомвонг был одним из немногих чиновников, открыто признававших такую проблему, как расхождение между официальным населением провинции и количеством людей, реально находящихся на острове. В прощальной речи губернатор призывал жителей острова жить в согласии друг с другом и беречь окружающую среду.

В 2015 году господин Джансмовонг был переведен на работу в Министерство внутренних дел, где возглавил Департамент развития сообществ. С 1 октября 2019 года он будет руководить Земельным департаментом Таиланда.

Джамрон Типпаяпонгтада – уроженец Пхукета, бывший вице-губернатор (2012-2014) и губернатор провинции, сменивший Нисита Джансомвонга (2015-2016). Во время работы в вице-губернаторской должности господин Типпаяпонгтада был одной из ключевых фигур в борьбе с так называемой такси-мафией. Своей же главной заслугой на губернаторском посту он называл зачистку Сурина от нелегально возведенных пляжных клубов. Также в должности губернатора господин Типпаяпонгтада поддерживал развитие дорожной сети, в частности, проекты по расширению трассы от памятника Героиням в Паклок, прокладку тоннеля из Кату в Патонг и дороги из Чалонга в Патонг. Из этих проектов в итоге реализуется сейчас лишь первый.

В своей прощальной речи перед назначением на пост губернатора Накхон-Сри-Тхаммарата в 2016 году Джамрон Типпаяпонгтада обещал, что рано или поздно вернется на «родной» Пхукет и приносил извинения за принятые непопулярные решения.

«За свой губернаторский срок за получил множество негативных комментариев, но я не против критики и не обижаюсь. Иногда я делал вещи, которые были неудобны для других. Примите мои извинения за это, но я просто делал свою работу. Некоторые из проектов, которые я курировал, нельзя назвать успешно реализованными, но это потому, что у меня нет абсолютной власти, чтобы силой сделать то, что необходимо», – говорил господин Типпаяпонгтада.

«Меня не будет пару лет как минимум. Но затем я бы хотел вернуться на Пхукет. Кто знает, что будет после? Но Пхукет – мой родной дом, так что я вернусь, пусть даже и в роли волонтера, и буду помогать провинции», – добавлял он.

С 1 октября господин Типпаяпонгтада будет руководить ближайшей к Пхукету провинцией и именно той, которая должна помочь острову решить проблему с нехваткой пресной воды.