Экс-главу Чернг-Талей обвинили в коррупции в связи с делом New Nordic

Национальная антикоррупционная комиссия (NACC) обвинила бывшего главу административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Маана Самрана в коррупции. В расследовании ведомства говорится, что глава района был причастен к выдаче «незаконных и поддельных» документов на строительство комплекса апартаментов New Nordic Phuket Water World в районе пляжа Банг-Тао. Согласно до сих пор доступным данным с агентских сайтов, квартиры в нем успешно продавались за 150-250 тыс. долларов, а инвесторам прогнозировалась доходность в 9% годовых. Проект так и не был реализован.

New Nordic Phuket Water World в 2022 году. Фото: Google Street View

New Nordic Phuket Water World из рекламных материалов застройщика. Фото: New Nordic

New Nordic Phuket Water World в 2023 году. Фото: Google Maps

Входная группа комплекса New Nordic Phuket Water World в 2022 году и экс-глава OrBorTor Маан Самран. Коллаж: Google Street View, архив The Phuket News

Вместе с Мааном Самраном по делу о неправомерной выдаче документов на New Nordic Phuket Water World проходят еще три «официальных лица», сообщает тайское издание расследовательской направленности Isra News.

В публикации отмечается, что против застройщика New Nordic Development Co Ltd не было выдвинуто уголовных обвинений. Что касается сами чиновников – Маана Самрана, Критхаюта Пхибуна, Ронгрита Чайханама и Аттхавита Кучапхона – то из текста Isra следует, что их считает причастными к коррупции NACC. Однако о дальнейшем развитии дела (передаче его в полицию, в офис прокурора и т. д.) ничего не говорится.

Как пишет Isra News со ссылкой на расследование NACC, в мае 2017 года компания Banguna Gardens Co Ltd подала в OrBorTor тамбона Чернг-Талей заявление на выдачу разрешения на возведение стальных несущих конструкций для кондоминиума New Nordic и отдельной постройки под временный офис. Это разрешение на временный офис затем стало разрешением на строительство жилых корпусов самого кондоминиума, после внесения неправомерных изменений в документы господином Самраном, господином Пхибуном и господин Чаханамом, утверждает NACC. Роль господина Кучапхона не уточняется.

По итогам расследования NACC предъявила четырем фигурантам делам обвинения по целом набору статей, при этом обвинения против Banguna Gardens Co Ltd и ряда других лиц были сняты.

История кондоминиума закончилась отзывом разрешения на строительство 037/2017 как незаконно выданного документа, а OrBorTor тамбона Чернг-Талей получила предписание «принять корректирующие меры», то есть обеспечить снос всего, что было возведено в рамках проекта New Nordic на Soi Cherng Talay 14.

Согласно заявлению NACC, обвинения против Маана Самрана и других официальных лиц связаны с тем, что они не предприняли никаких мер для сноса построек, уже возведенных на New Nordic Development Co Ltd.

Пхукетский New Nordic Phuket Water World – не единственный проект New Nordic, который не оправдал надежд инвесторов, поверивших в 9-процентную доходность на вложения, как рекламировали комплекс агенты. Причем ситуация выглядит более сложной для покупателей жилья, чем в других случаях.

Департамент специальных расследований (DSI) проводит официальное расследование в отношении проекта Phetchaburi Park в провинции Пхетчабури, причем дело имеет статус специального расследования. Инвесторы обращаются напрямую в DSI, пытаясь добиться возврата потерянных средств через подачу заявлений в эту структуру.

Проект New Nordic у пляжа Банг-Тао формально не является объектом специального расследования DSI, хотя следователи знают о потерях покупателей апартаментов в нем.

В социальной сети Facebook создана группа New Nordic Phuket Water World Investors, в которой общаются пострадавшие. Там, в частности, пишут, что статус специального расследования может «рано или поздно» быть присвоен пхукетскому проекту во временной перспективе, но для этого, видимо, нужно больше заявлений от самих потерпевших.

Если судить по группе в Facebook, большинство инвесторов в New Nordic были гражданами Франции, однако есть среди членов онлайн-сообщества есть и русскоговорящие пользователи.

Одна из русскоязычных участниц New Nordic Phuket Water World Investors выкладывала в декабре 2022 года видео с Soi Bang Tao 14 и описывала состояние недостроенного комплекса словами «разруха и печальная печаль». Согласно данным в профиле на Facebook, женщина – адвокат из Владивостока.

Другой пользователь в октябре 2022 года сообщал, что подал заявление против New Nordic в DSI, и в ведомстве ему сказали, что там ждут аналогичных действий от других покупателей апартаментов, потерявших средства из-за вложений в этот проект.

«Они сказали, что прийти с заявлениями должно больше людей, инвестировавших в пхукетский объект. Они прекрасно знают о New Nordic и других связанных с девелопером компаниях. Вот пример заявления, которое им нужно от нас», – писал инвестор, прилагая образец документа.