Экс-директор школы арестован за вовлечение девочек в проституцию

В провинции Рой-Эт арестовали бывшего директора школы и волонтера Департамента пробации Утхая Асапханома. 67-летний мужчина обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в проституцию во время волонтерской деятельности в провинции Каласин.

Новости Пхукета

7 Октября 2022, 09:00 AM

Бывший директор школы в Каласине арестован по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Фото: Bangkok Post