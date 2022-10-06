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Экс-директор школы арестован за вовлечение девочек в проституцию

В провинции Рой-Эт арестовали бывшего директора школы и волонтера Департамента пробации Утхая Асапханома. 67-летний мужчина обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в проституцию во время волонтерской деятельности в провинции Каласин.

Новости Пхукета

7 Октября 2022, 09:00 AM
Бывший директор школы в Каласине арестован по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Фото: Bangkok Post

Бывший директор школы в Каласине арестован по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Фото: Bangkok Post

Господин Асапханом был арестован 5 октября на основании трех судебных ордеров, выданных по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию, сообщает Bangkok Post со ссылкой на главу управления полиции по борьбе с торговлей людьми генерал-майора Сарути Кхвэнгсопхы.

Согласно материалам следствия, мужчина был связан с преступной группой 26-летней Супиньи Пимча-Ум, которую называют «крупнейшей поставщицей» несовершеннолетних секс-работниц в Каласине. Саму ее арестовали в марте этого года.

В публикации Bangkok Post отмечается, что вменяемые ему преступления господин Асапханом совершил, когда уже не был директором школы в Каласине, а занимался волонтерской деятельностью в Департаменте пробации. Газета не указывает, в какие конкретно годы это было, но сообщает, что через руки мужчины прошли около 30 девочек в возрасте 13-17 лет.

Полиция также арестовала 13 предполагаемых клиентов господина Асапханома, среди которых значатся представители местных органов власти, а также учреждений здравоохранения и образования. Бывший школьный директор отверг выдвинутые против него обвинения.

 

 

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