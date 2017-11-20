Экологи раскритиковали строительство защитной стены на Сурине

Экологи заявили, что строительство стены для предотвращения эрозии принесет больше вреда, чем пользы.

20 Ноября 2017 10:57:31

Заявление о том, что в строительстве стены на Сурине нет необходимости, сделал глава фонда Sueb Nakhasathien Foundation Сасин Чалермларп, прибывший на Пхукет из Бангкока в конце прошлой недели. В ходе инспекции 16 ноября господина Чалермларп сопровождали сотрудники пхукетского офиса Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR). При этом сам господин Чалерпларп является советником DMCR в столице.

Глава Sueb Nakhasathien Foundation рассказал, что местный офис DMCR неоднократно предупреждал руководителей провинции, включая предыдущего губернатора, о том, что проект представляет угрозу экологии. По его словам, Департамент общественных работ, городского и сельского планирования неверно оценивает ситуацию на Сурине. В отличие от ряда других пляжей, где эрозия представляет проблему, на Сурине угрозы нет.

«Здесь даже есть песчаные дюны с травой и деревьями, которые редко встречаются на других пляжах. Сурин – пример пляжа, где все хорошо, и не нужно ничего менять здесь, поскольку перемены будут к худшему. Выделенный на строительство стены бюджет можно направить на благоустройство территории за песчаны дюнами и открытие общественных туалектов», – заявил Сасин Чалермларп.

«DMCR может обратиться к нормам закона, чтобы принудительно остановить реализацию проекта как наносящего значительный ущерб прибрежным ресурсам. В таком случае губернатор Пхукета и Департамент общественных работ, городского и сельского планирования сможет направить выделенные средства на другие проекты», – добавил он.

Как пояснил господин Сутха Пратхеп На-Тхаланг из местного офиса DMCR, ведомство уже направило два официальных письма в офис губернатора (28 ноября 2016 года и 13 января этого года). Оба документа были подписаны заместителем главы ведомства Сакдой Вичиансином. Однако с момента отправки писем на Пхукете уже успел смениться губернатор.

«Реализация этого проекта может нанести больше вреда, чем отказ от него», – заявил он.

Также господин Пратхеп На-Тхаланг подчеркнул, что местные жители должны также участвовать в принятии решений, касающихся судьбы Сурина.

«Возможно, новый губернатор не в курсе писем DMCR. Я предлагаю направить их ему снова, чтобы убедиться, что он полностью понимает ситуацию», – добавил представитель DMCR.

Отметим, что строительство защитной стены на Сурине было приостановлено 15 ноября после того, как свое возмущение происходящим выразили местные жители. В ответ административная организация района и Департамент общественных работ, городского и сельского планирования пообещали провести встречу гражданами и объяснить смысл проводящихся на пляже работ.