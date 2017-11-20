The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Экологи раскритиковали строительство защитной стены на Сурине

Экологи заявили, что строительство стены для предотвращения эрозии принесет больше вреда, чем пользы.

Новости Пхукета

20 Ноября 2017 10:57:31

Заявление о том, что в строительстве стены на Сурине нет необходимости, сделал глава фонда Sueb Nakhasathien Foundation Сасин Чалермларп, прибывший на Пхукет из Бангкока в конце прошлой недели. В ходе инспекции 16 ноября господина Чалермларп сопровождали сотрудники пхукетского офиса Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR). При этом сам господин Чалерпларп является советником DMCR в столице.

Глава Sueb Nakhasathien Foundation рассказал, что местный офис DMCR неоднократно предупреждал руководителей провинции, включая предыдущего губернатора, о том, что проект представляет угрозу экологии. По его словам, Департамент общественных работ, городского и сельского планирования неверно оценивает ситуацию на Сурине. В отличие от ряда других пляжей, где эрозия представляет проблему, на Сурине угрозы нет.

«Здесь даже есть песчаные дюны с травой и деревьями, которые редко встречаются на других пляжах. Сурин – пример пляжа, где все хорошо, и не нужно ничего менять здесь, поскольку перемены будут к худшему. Выделенный на строительство стены бюджет можно направить на благоустройство территории за песчаны дюнами и открытие общественных туалектов», – заявил Сасин Чалермларп.

«DMCR может обратиться к нормам закона, чтобы принудительно остановить реализацию проекта как наносящего значительный ущерб прибрежным ресурсам. В таком случае губернатор Пхукета и Департамент общественных работ, городского и сельского планирования сможет направить выделенные средства на другие проекты», – добавил он.

Как пояснил господин Сутха Пратхеп На-Тхаланг из местного офиса DMCR, ведомство уже направило два официальных письма в офис губернатора (28 ноября 2016 года и 13 января этого года). Оба документа были подписаны заместителем главы ведомства Сакдой Вичиансином. Однако с момента отправки писем на Пхукете уже успел смениться губернатор.

«Реализация этого проекта может нанести больше вреда, чем отказ от него», – заявил он.

Также господин Пратхеп На-Тхаланг подчеркнул, что местные жители должны также участвовать в принятии решений, касающихся судьбы Сурина.

«Возможно, новый губернатор не в курсе писем DMCR. Я предлагаю направить их ему снова, чтобы убедиться, что он полностью понимает ситуацию», – добавил представитель DMCR.

Отметим, что строительство защитной стены на Сурине было приостановлено 15 ноября после того, как свое возмущение происходящим выразили местные жители. В ответ административная организация района и Департамент общественных работ, городского и сельского планирования пообещали провести встречу гражданами и объяснить смысл проводящихся на пляже работ.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Российские моряки приняли участие в параде в Паттайе
Российские моряки приняли участие в параде в Паттайе
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.