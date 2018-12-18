Экологи отметили позитивный эффект от ограничения турпотока на Симиланы

О состоявшейся 13-15 декабря инспекции сообщил на своей странице в Facebook так называемый Операционного центра номер 2 по управлению национальными морскими парками Пхукета, базирующийся в северной части острова.
Специалисты центра указали, что участие в инспекции принимали тайские и иностранные дайверы, которым, среди прочего, удалось встретить двух леопардовых акул (калифорнийских тройнозубых акул Triakis semifasciata) у седьмого острова Симиланского архипелага. Это в центре посчитали знаком хорошего восстановления подводной экосистемы.
«В настоящий момент и кораллы, и другая морская жизнь восстанавливаются», – заключили специалисты центра.
Принимавший участие в инспекции преподаватель пхукетского кампуса Университета Принца Сонгкхла Пхонгтхира Буапет в беседе с The Phuket News также позитивно оценил происходящие на Симиланах процессы.
«Обнаружение таких представителей морской фауны как леопардовые акулы – редкость на Симиланах. Это означает, что морская экосистема прекрасно восстанавливается», – заявил господин Буапет.
Позитивные изменения специалист связал с лимитированием ежедневного турпотока на остров. Ограничение на посещение Симиланов господин Буапет назвал ключевым фактором, способствовавших восстановлению экосистемы.
Напомним, с октября этого года ежедневный лимит на посещение Симиланских островов – 3850 человек, включая 525 дайверов. До этого в высокий сезон острова посещали около 7000 туристов. Попытки турбизнеса добиться отсрочки ввода лимита на один сезон успехом не увенчались.