Экологи отметили позитивный эффект от ограничения турпотока на Симиланы

Специалисты Департамента национальных парков (DNP) провели трехдневную инспекцию на Симиланских островах и пришли к выводу, что введенный в октябре лимит на посещение архипелага туристами положительно сказался на состоянии экосистемы.

Таньялак Сакут

О состоявшейся 13-15 декабря инспекции сообщил на своей странице в Facebook так называемый Операционного центра номер 2 по управлению национальными морскими парками Пхукета, базирующийся в северной части острова.

Специалисты центра указали, что участие в инспекции принимали тайские и иностранные дайверы, которым, среди прочего, удалось встретить двух леопардовых акул (калифорнийских тройнозубых акул Triakis semifasciata) у седьмого острова Симиланского архипелага. Это в центре посчитали знаком хорошего восстановления подводной экосистемы.

«В настоящий момент и кораллы, и другая морская жизнь восстанавливаются», – заключили специалисты центра.

Принимавший участие в инспекции преподаватель пхукетского кампуса Университета Принца Сонгкхла Пхонгтхира Буапет в беседе с The Phuket News также позитивно оценил происходящие на Симиланах процессы.

«Обнаружение таких представителей морской фауны как леопардовые акулы – редкость на Симиланах. Это означает, что морская экосистема прекрасно восстанавливается», – заявил господин Буапет.

Позитивные изменения специалист связал с лимитированием ежедневного турпотока на остров. Ограничение на посещение Симиланов господин Буапет назвал ключевым фактором, способствовавших восстановлению экосистемы.

Напомним, с октября этого года ежедневный лимит на посещение Симиланских островов – 3850 человек, включая 525 дайверов. До этого в высокий сезон острова посещали около 7000 туристов. Попытки турбизнеса добиться отсрочки ввода лимита на один сезон успехом не увенчались.