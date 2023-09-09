Его прелесть. Роберт Киеф и его личная железная дорога

У резидента Раваи, члена Канадской торговой палаты Роберта Киефа есть хобби. Оно требует времени, оно требует денег, оно требует отдельной комнаты в доме с кондиционером и системой контроля влажности воздуха. Но зато у Роберта есть своей собственный мир, в котором он волен сказать «Поехали!» Рассказывает Алан Платт.

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Простите за прямоту, но Робер – немного поехавший. Если конкретнее – поехавший на поездах, еще точнее – на игрушечных поездах. Когда иностранец решает уйти на пенсию и перебраться в Таиланд мужчиной в самом в расцвете сил, то можно предположить десяток вариантов, что он будет делать в этой стране. Гольф, яхтинг, живопись, садоводство, консалтинг, инвестиции в недвижимость – вариантов много. Однако строительство игрушечной железной дороги едва ли войдет в список, который озвучит вменяемый человек. Но Роберт Киеф из Канадской торговой палаты, как уже было сказано, одержим игрушечными поездами. Да он этого и не стесняется.

У Роберта – уютный дом в Раваи, одна из комнат которого всецело отдана под его джентльменское увлечение. Там работает установка, поддерживающая нужную температуру и влажность воздуха. Там тишина и прохлада. Туда не заходят без надобности супруга и дети канадца. На просторах комнаты раскинулась во всем великолепии железная дорога, достойная того, чтобы выставляться в музее. Сокровище Роберта блестит хромом в лучах солнцах и радует владельца этой прелести, глаза которого сияют гордостью и любовью.

Если Роберт не занят делами в Канадской торговой палате, то он, скорее всего, проводит время со своим сокровищем, миниатюрным королевством локомотивов и вагонов, перронов и шпал, стрелок и семафоров. Есть на маршруте и уютный маленький городок, а жемчужина композиции – миниатюрная копия моста через реку Квай, словно сошедшая с экрана одноименного фильма. Разве что, поезда Роберта бодро снуют по мосту туда-сюда, не опасаясь появления миниатюрного Алека Гиннесса, который все испортит.

Роберт – не единственный фанат таких железных дорог в Азии. Да, это хобби – удел немногих, но если оно зацепило человека, то это надолго. Количество поклонников стабильно растет, ведь миниатюрные железные дороги – это эстетика, это механика, это искусство и наука, это полет творческого духа и педантичность работы руками.

Кроме того, комнатная миниатюра – это бесконечный путь совершенствования, работа над композицией никогда не кончается. Коллекционер добавляет станции, мосты, тоннели, горы, реки, фермы, фабрики. Населяет деревни и города людьми, наполняет улицы машинами. Sim City на компьютере – великая игра, но здесь все реальное, хоть и крохотное.

Ты можешь, словно Гулливер, потрогать пальцем автомобиль на перекрестке или поднять локомотив вместе с вагонами, внутри которых горят крохотные светильники. Можешь поднести вагон к глазам, рассмотреть мельчайшие детали интерьера, а потом поставить на рельсы, чтобы он продолжил свой путь.

Хобби досталось Роберту от отца, который переехал в Канаду из Германии и поначалу собирал именно немецкие миниатюры, славящиеся на весь мир до сих пор. Многое из этого антикварого богатства унаследовал Роберт, так что его миниатюрный мир в Раваи – немного баварский. Экспат создал у себя дома крохотный уголок Германии, надежно укрытый от тропического солнца и зноя в кондиционированной комнате.

Роберт влюблен в немецкие поезда бренда Marklin, особо ценящиеся коллекционерами. Детальность проработки этих моделей такая, что можно зависнуть на часы, разглядывая мельчайшие подробности.

Канадец убежден, что лучшего хобби не может быть в жизни. Будь тебе 7 лет или 70, коллекция вызывает одинаковый восторг. Со мной произошло именно так, миниатюрная Бавария заворожила меня, заставив рассматривать ее куда дольше, чем я думал. А Роберт и не думает останавливаться – его маленький мир продолжает расти.

Как и в любом хобби, опытные коллекционеры помогут новичку с его первой железной дорогой, если он проявит искренний интерес к их делу. Увлечение не бюджетное, но явно не более дорогую, чем купить яхту, чтобы порадоваться ее продаже. Под железную дорогу требуется отдельное помещение в доме, но для коллекционера – это уже не комната, а целый мир. Ты закрываешь дверь за собой и оказываешься в своей собственной вселенной.

Как и в любом хобби, первичное понимание о поможет сформировать Google. Впрочем, перелопачивать мегабайты информации не обязательно. Начните со страницы самого Роберта Model Railroad Thailand , ну а там – куда рельсы выведут.

– Алан Платт