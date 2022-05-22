EGAT завершила модернизацию системы энергоснабжения юга Таиланда

Управление электрогенерирующих мощностей Таиланда (EGAT) объявило о завершении масштабного проекта по модернизации системы обеспечения электроэнергией южного региона страны. Соответствующее заявление сделал замдиректора ведомства по системам энергопередачи Китти Петчсантад. В частности, возможности по обеспечению потребностей Пхукета удвоились.

Новости Пхукета

Господин Петчсантад рассказал, что работы проводились в два этапа. На первом была введена в строй высоковольтная линия на 500 кВ от высоковольтной станции Bang Saphan 2 в Прачуап-Кхири-Кхане через станцию Surat Thani 2 до станции Phuket 3. Общая протяженность линии составила 504 км, причем она стала первой магистралью на 500 кВ в южном регионе.

Цель всего проекта – увеличить пропускную способность магистрали из центрального региона на юг более чем в два раза – с 700 мВт до 1600 мВт.

«Первая фаза прокладки линии для передачи электричества началась в конце 2016 года, к передаче энергии она была готова в конце апреля», – заявил он.

Проект должен поддержать дальнейшее развитие Пхукета и других южных провинций после окончания пандемии коронавируса, поскольку восстановление туризма будет неизбежно сопряжено с ростом потребления, а Пхукете «является важной экономической зоной туристической отрасли страны».

«Этот проект – первый шаг на пути к увеличению пропускной способности магистрали на Пхукет до 1,13 мВт. Также он снижает риски отключения электричества на большой территории южного региона при сбоях на магистрали, ведущей из центрального региона в южный регион», – сказал господин Петчсантад.

Среди провинция южного Таиланда остров Пхукет занимает по энергопотреблению второе место, уступая лишь провинции Сонгкхла, говорил господин Петчсантад ранее в этом году. Остров потребляет 400 мВт, основным поставщиком энергии является электростанция Khanom Power Plant в Накхон-Сри-Тхаммарае, остальное покрывают Ratchaprapha Dam в Сураттхани и Chana Power Plant в Сонгкхла.

Самый большой блэкаут за последнее десятилетие произошел на Пхукете в 2014 году, когда непредвиденно была нарушена подача по одной из основных линий в провинции Чумпхон, а остальные были на обслуживании. Регулярные локальные отключения, о которых информирует местный офис Управления энергоснабжения (РЕА), связаны в подавляющем большинстве случаев с работами по ремонту, модернизации и обслуживанию провинциальной распределительной сети.