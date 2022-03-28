EGAT: С середины 2022 года энергоснабжение Пхукета будет более стабильным

Управление электрогенерации Таиланда (EGAT) завершает очередной проект, направленный на обеспечение большей стабильности энергоснабжения Пхукета.

Новости Пхукета

К середине года должна быть закончена прокладка двух новых высоковольтных линий с материка (500 кВА) и установка нового трансформатора (500 кВА) на третьй пхукетской подстанции в Ко-Кэу. Соответствующее заявление сделал в ходе визита на Пхукет Китти Петсантхад, заместитель главы EGAT по вопросам работы систем передачи электроэнергии и управлению активами.

С прицелом на инвесторов

Господин Петсантхад указал, что целью проекта является улучшение стабильности энергоснабжения острова в целях «повышения уверенности инвесторов в Пхукете». Модернизация проводится в рамках проекта мер, принятых после масштабного «блэкаута» 2013 года, когда без электричества остался весь южный Таиланд, включая Пхукет. Весь остров тогда погрузился в полный мрак на несколько часов, включая время, когда жители острова возвращались с работы домой.

«EGAT модернизирует систему передачи электроэнергии за счет прокладки новых линий на 500 кВА из Сураттхани для снабжения Пхукета и оборудования высоковольтной станции на третьей подстанции Пхукета в Ко-Кэу», – заявил господин Петсантхад.

Управленец EGAT подчеркнул, что работы обеспечивают «задел» на целые десятилетия.

«Кроме более стабильного и надежного энергоснабжения проект также поднимет уверенность инвесторов, что обеспечит развитие Пхукета в ближайшие 20-30 лет. Именно на это направлены наши усилия по развитию энергетических сетей на Пхукете», – указал господин Петсантхад.

Среди провинций южного Таиланда по энергоснабжению Пхукет уступает лишь Сонгкхла, отметил представитель EGAT. Следом располагаются Сураттхани, Накхон-Сри-Тхаммарат и Транг.

Пхукет получает из общенациональной энергосети 400 мВт. Большую часть потребностей обеспечивают поставки с электростанции Кханом в провинции Накхон-Сри-Тхаммарат, в роли дополнительных источников выступают электростанция на водохранилище Ратчапрпха в Сураттхани и Чана в Сонгкхла.

«Эти электростанции – источники энергии, обеспечивающие электричеством потребителей на Пхукете и в окрестностях. Однако прокладка линии снабжения на 500 кВА из центрального региона на юг позволит поставлять электричество оттуда в южный регион, а следом и на Пхукет. Поэтому стабильность снабжения будет улучшена», – заявил господин Петсантхад.

«Если говорить о более крупной картине, особенно в отношении операторов жилых проектов на Пхукете, это обеспечит уверенность инвесторов и туристов в том, что Пхукет и южный регион имеют надежные и стабильные источники энергии, а также высоко стабильную систему ее доставки», – добавил представитель EGAT.

Большой апгрейд

Знаковый этап в развитии системы энергоснабжения острова был завершен незадолго до начала пандемии коронавируса. В декабре 2019 года в эксплуатацию ввели новую высоковольтную линию на 500 кВ.

В беседе с «Новостями Пхукета» глава местного офиса Управления энергоснабжения провинций (РЕА) Бунтхум Чаронпонг указывал, что работы по реализации проекта начались еще в 2015 году, при этом объемы потребления электроэнергии не прекращали расти на фоне общего развития Пхукета, строительства нового жилья и отелей, открытия другого бизнеса, нацеленного на туристов и не только.

Его коллега по РЕА Пермпон Тонсакун, возглавлявший департамент обслуживания сетей и оборудования, отмечал, что имевшаяся до этого система уже несколько лет работала на пределе возможностей. Рост потребления энергии, по словам господина Тонсакуна, составлял 8% ежегодно.

«В 2018 году потребление на Пхукете выросло до 455,4 мВт, в этом году ожидается рост до 491,3 мВт, а следующем – до 520 мВт. Сейчас мы можем выдавать максимум 630 мВт, но со следующего года этот показатель увеличится до 700 мВт», – говорил специалист, который еще не мог знать, что эти прогнозы радикально скорректирует коронавирус, так что Пхукет получит запас прочности на какое-то время.

Распределительная сеть на Пхукете состоит из линий трех уровней – 115 кВ, 33 кВ и 400 В. На острове в настоящий момент 12 подстанций, из которых девять являются станциями общего назначения, а три обеспечивают конкретных крупных потребителей – аэропорт Пхукета, Phuket FantaSea и Central Phuket. На 2020 год был запланирован запуск еще двух подстанций, однако РЕА не отчитывалась об этом публично.