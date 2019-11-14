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Едва не утонувшая на Пхукете гражданка РФ и Швейцарии вышла из комы

Едва не утонувшая в море и впавшая в кому после спасения гражданка России и Швейцарии Наталия Старцева-Бени пришла в сознание и была переведена из Vachira Hospital в Bangkok Hosital, сообщили The Phuket News и «Новостям Пхукета» в туристической полиции.

Таньялак Сакут

14 Ноября 2019, 06:07 PM
Фото: Туристическая полиция Пхукета

Фото: Туристическая полиция Пхукета

О том, что госпитализированная 6 ноября госпожа Старцева-Бени вышла из комы, корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукет» рассказал старший сержант-майор туристической полиции Раттанапонг Роттхип.

«Меня проинформировали о том, что она пришла в сознание два дня назад. Сегодня ее перевели в Bangkok Hospital для дальнейшего лечения. Мы уже навестили ее. Она встретила нас с улыбкой и поговорила с нами», – заявил сегодня (14 ноября) сержант Роттхип.

По словам сержанта Роттхипа, госпожа Старцева-Бени рассказала, что помнит как заходила в воду, и помнит, что боролась с волнами. Затем она потеряла сознание.

«Врачи говорят, что у нее по-прежнему инфекция в легких, и ей необходимо лаьнейшее лечение здесь, после чего она сможет вернуться в Швейцарию и завершить восстановление там», – добавил он.

Как писали «Новости Пхукета» ранее (см. здесь), около 7:00 утра 6 ноября отдыхавший на пляже Патонг турист из Эфиопии обнаружил госпожу Старцеву-Бели неподвижно лежащей в воде лицом вниз. Мужчина вытащил ее на берег и позвал на помощь спасателей, которые сразу приступили к сердечно-легочной реанимации и перезапустили сердце женщины.

«Большая удача, что турист заметил ее и вытащил из воды. Она уже не дышала, пульса не было», – рассказывал после инцидента руководитель службы спасения Patong Surf Life Saving Сомпрасонг Сэнгчарт.

Затем госпожу Старцеву-Бели доставили в больницу Patong Hospital, а оттуда перевели в Vachira Phuket Hospital. Всю следующую неделю женщина находилась на аппарате искусственной вентиляции легких и была без сознания.

 

 

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