Едва не погибшую из-за мазута черепаху спасли на Пхукете

Базирующиеся на Пхукете специалисты по морской биологии продолжают принимать на лечение все новых морских черепах, которых находят на пляже едва живыми из-за разлива мазута. Причина экологического происшествия до сих пор не установлена, Морской департамент подал заявление в полицию, но о каких-либо результатах пока не сообщалось.

Новости Пхукета

12 Августа 2023, 01:53 AM

Оливковая ридлея, найденная 11 августа в Раваи, была передана морским биологам. Фото: Rawai Municipality

Об очередной черепахе, найденной в тяжелом состоянии и переданной в центра спасения редких видом морской фауны Sirithan сообщил 11 августа муниципалитет Раваи.

Районные власти рассказали, что черепаха была обнаружена «у острова Бон», который находится примерно в 1,5-2 км к югу от пирса в Раваи. О найденном морском животном, запутавшемся в сетях и покрытом мазутом, властям сообщили рыбаки.

Черепаха описывается в сообщении муниципалитета как крупная особь вида Lepidochelys olivacea, то есть оливковая ридлея. Животное сейчас находится в специализированном центре на мысе Панва, куда раньше были доставлены несколько других черепах.

Точное количество найденных на Пхукете черепах, пострадавших из-за разлива мазута, неизвестно, поскольку в сети имеются лишь разрозненные одиночные сообщения. В частности, появлялась информация о черепахах, найденных на пляжах Банг-Тао и Ката-Ной, а также на острове Рача-Яй.

Причина загрязнения пляжей мазутом до сих пор не установлена, информация о масштабах ущерба отсутствует. Морской департамент подал заявление в полицию, но о каких-либо результатах пока не сообщалось. Разлив мазута затронул не меньше 100 км береговой линии, включая все западное побережье Пхукета.