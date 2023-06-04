Единственным получателем желтой карточки в мае стал гражданин России

Иммиграционное бюро Пхукета в мае вынесло шесть предупреждений тайским и иностранным гражданам – пять желтых карточек получили тайцы, и один «горчичник» был выдан иностранцу (или иностранке). Предупреждение было вынесено неназванному гражданину России, при следующем проявлении неуважения к законам ему грозит депортация.

Новости Пхукета

5 Июня 2023, 09:00 AM

Статистика по желтым карточкам в мае. Фото: Phuket Immigration

В отчете Иммиграционного бюро за май говорится о том, что за различные нарушения закона в мае были арестованы 23 иностранца. Формат отчета не предусматривает описание конкретных случаев, указано лишь, что все они относятся к так называемой «Группе 4», то есть преступлениям против государства.

Также было возбуждено девять дел против владельцев и менеджеров жилья (включая и отели, и частные дома) за неисполнение требования о регистрации в Иммиграционном бюро иностранных жильцов, как предусмотрено статье 38 Закона об иммиграции.

В части отчета, посвященной именно предупреждениям, говорится о том, что красной карточки, означающей немедленную депортацию, в мае не получил никто. При этом одну желтую карточку, которая означает депортацию при следующем нарушении, получил неназванный гражданина России, а еще пять – граждане Таиланда. Им депортация, разумеется, не грозит, но возможны другие меры воздействия.

В апреле глава пхукетского офиса Иммиграционного бюро Тханет Сукчай объяснял The Phuket News и «Новостям Пхукета», что желтые карточки тайцам выдаются также в связи с нарушениями закона, совершенными иностранцами. Иммиграционное бюро вызывает к себе человека, у которого нарушитель снимал жилье, и выносит предупреждение ему, если находит для этого основания.

«Если тайский владелец жилья не помогает нам в мониторинге и позволяет жить у себя преступникам, то этого отражает его равнодушие к Пхукету», – пояснял мотивацию бюро полковник Сукчай.

По его словам, желтая карточка, пусть и не грозящая депортацией, оказалась действенной мерой. Такое предупреждение тайские владельцы жилья и менеджеры отеля воспринимают серьезно, «поскольку они ведут бизнес и опасаются, что это скажется именно на бизнесе», как пояснял полковник Сукчай.

О личности россиянина человека, получившего желтую карточку в мае, ничего неизвестно, равно как и о том, какое правонарушение совершил этот иностранец или иностранка. Когда проект футбольных карточек только анонсировался, Иммиграционное бюро несколько раз приводило в качестве примера несоблюдение ПДД и опасное, вызывающее поведение на дорогах общего пользования. Как минимум один подобный случай был на острове в мае, причем нарушителем, вызвавшем бурю возмущения у тайцев, оказался именно россиянин.