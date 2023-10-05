Единая пхукетская семья. Новый губернатор провел первые рабочие совещания

Губернатор Сопхон Суваннарат провел первые встречи на Пхукете и озвучил ключевые направления работы. Если 4 октября было днем традиционных церемоний, то 5 октября он уже принимал у себя в офисе президента РРАО Ревата Арироба и глав разных ведомств.

Новости Пхукета

5 Октября 2023, 05:54 PM

Губернатор Сопхон Суваннарат провел первые рабочие совещания. Фото: PR Phuket

Новый глава провинции, который до этого работал преимущественно в Исане, заявил что хочет создать единую пхукетскую семью, которая сможет сообща продолжать развитие Пхукета как первоклассного туристического направления и поднимать экономику для обеспечения местному населению высокого качества жизни.

Говоря о главном приоритете, господин Суваннарат заявил, что считает им гладкую интеграцию профильных ведомств для решения двух основных проблем Пхукета – регулярных наводнений и перегруженности местных дорог.

Именно эти два вопроса и обсуждались на встрече с административной организацией провинции (РРАО). Третьей темой стало развитие мягкой силы, причем здесь был приведен конкретный пример успеха – недавний Перанаканский фестиваль, который был отмечен национальной наградой за качество организации.

За встречей с РРАО последовала серия совещаний с главами местных офисов различных госведомств. Темой были планы по развитию Пхукета.