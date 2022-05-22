Джоб Банджоб выступит на фестивале в Кароне

Муниципалитет Карона анонсировал проведение нового фестиваля еды и музыки Kata Karon Chuan Chim Rimlay. Событие пройдет 27-29 мая в парке Нонг-Харн у выезда из Карона в сторону Патонга. В один из дней на сцене будет Джоб Банджоб (Job2Do).

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Фестиваль еды и музыки пройдет в Кароне с 27 по 29 мая. Изображение: Муниципалитет Карона

Фестиваль еды и музыки пройдет в Кароне с 27 по 29 мая. Изображение: Муниципалитет Карона

Как сообщил муниципалитет Карона на своей странице в Facebook, фестиваль будет продолжаться в течение трех вечеров с 16:00 до 23:00. На каждый вечер запланированы концерты тайских исполнителей:

27 мая – Тай Тханавут;

28 мая – Джоб Банджоб;

29 мая – Гай Галаманг.

Дополнительная музыкальная программа будет включать выступления коллективов тайской песни и танца. Также в рамках фестиваля будет проходит ярмарка, в которой примут около 80 продавцов еды, напитков и различных местных товаров.

«Не пропустите продажу даров моря, очень хорошего качества и по низким ценам», – подчеркнул муниципалитет Карона.

Также в качестве специального гостя мероприятие посетит и проведет на нем мастер-класс участник программы Iron Chef шеф-повар Гот Каган. Организаторы обещают, что гости не только увидят профессионала в деле, но и смогут попробовать его блюда.

Организаторами фестиваля выступают пхукетский офис Минтуризма, управа округа Мыанг-Пхукет и муниципалитет тамбона Карон.