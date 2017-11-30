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Джейсон Понет из АКА стал чемпионом FMD в легком весе

Джейсон Понет победил Томми Хейдена техническим нокаутом в главном бое FMD 15 в Бангкоке.

Новости Пхукета

2 Декабря 2017 12:00:00

Фото: Singapore Maven
Фото: Singapore Maven

Давайте честно признаемся: все мы смотрим спортивные единоборства ради зрелищных нокаутов, и победа по решению судей радует болельщиков куда меньше, чем эффектный апперкот или хук, после которого один из спортсменов уже не встает. Именно так и завершился итоговый бой в рамках Full Metal Dojo 15: Come Out to Play в Бангкоке, по итогам которого пхукетский боец Джейсон Понет (Джезон Поне) стал новым чемпионом промоушена FMD в легком весе.

Местом проведения Full Metal Dojo 15 стал столичный клуб Insanity Nightclub, а главным событием вечера – поединок американского ветерана UFC Томми Хейдена (11-4) и француза Джейсона Понета, тренирующегося в пхукетском клубе AKA Thailand под руководством бывшей звезды UFC Майка Суика.

С первых секунд боя опытный Хейден пытался навязать Понету свою игру, делая ставку на борцовские навыки. Американец с ходу прижал оппонента к сетке и перевел бой в партер. Больше половины раунда соперники провели в сцепке, после чего Хейден выпустил соперника, чтобы предпринять вторую попытку, которая оказалась для него роковой.

Американец снова попробовал пройти оппоненту в ноги, но надежно зафиксировать ногу Понета не сумел. Француз высвободился из захвата и нанес находившемся на покрытии оппоненту сначала один «футбольный» удар в голову, а затем еще несколько, пока рефери не остановил бой, присудив Понету победу техническим нокаутом.

На остров 28-летний француз вернулся с японской катаной, которую вручают чемпионам FMD.

«В AKA мы все находимся в постоянной готовности. В предыдущем месяце [октябре] я провел два боя по правилам муай-тай, так что был готов к схватке. Нужно было лишь проделать кое-какую работу по подготовке к выходу в клетку ММА и, конечно, к самому оппоненту», – заявил после боя Понет.

О том, что француз хорошо подготовился к сопернику говорили и комментаторы боя. Сам же Понет заявил, что готов к защите титула или «любом другому хорошему вызову».

Другие бои в рамках FMD 15 завершились со следующими результатами:

Тхарот Сэм победил Кэуджая Прачумвонга удушающим/болевым приемом в 1 раунде.

Мехди Багхери победил Хавьера Трухильо удушающим/болевым приемом во 2 раунде.

Меас Меул победил Аллена Чонга удушающим/болевым приемом во 2 раунде.

Суниса Срисан победила Пхунсасорн Тханутхон техническим нокаутом во 2 раунде

Детчадин Сросирисухатхин победил Кушала Виаса техническим нокаутом в 1 раунде.

Акихиро Фуджисава победил Джираву Аунджая удушающим/болевым приемом в 1 раунде.

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