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Джеймс Валентайн и его 1000 км пешком ради помощи детям

Экспат Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы привлечь внимание к нуждам фонда Take Care Kids, который сейчас строит детский приют и нуждается в средствах на завершение работ. Джеймс надеется собрать для фонда ровно 1 млн бат, пройдя ради этого 1 тыс. км.

Новости Пхукета

29 Мая 2023, 09:00 AM
Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Denis Beylet

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Denis Beylet

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Denis Beylet

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Denis Beylet

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Джеймс Валентайн отправился пешком из Паттайи на Пхукет, чтобы собрать средства на строительство приюта для детей. Фото: Take Care Kids Walk

Практически каждый месяц в Таиланде стартуют те или иные спортивные инициативы ради благотворительных целей – марафоны, заплывы в открытом море, велопробеги и множество других событий. Профессиональные атлеты и опытные любители вносят свой вклад в дело помощи детям, инвалидам или морским черепахам на свой выбор.

В феврале мы писали о супругах Джоанне и Максе, которые отправились из Чианг-Мая на Пхукет на велосипедах и преодолели 1500 км, чтобы привлечь внимание к проблеме ежегодного смога в Таиланде.

Джеймс Ли Валентайн, в отличие от упомянутых супругов, отправился в свой путь на 1000 км без маркетинговой кампании, без собственного коммерческого бренда и даже без велосипеда. Он просто идет пешком из Паттайи на Пхукет и рассказывает об этом в Facebook и на Relive.cc, собирая пожертвования для фонда Take Care Kids Foundation. Джеймс поставил себе цель в миллион бат, то есть по тысяче на каждый километр, который он прошагает.

«Как вы знаете, весь этот поход – исключительно ради детей. Ради сирот, которые были в ужасных условиях, пока их не приняли подкрыло благотворители из Take Care Kids», – говорил Джеймс перед тем, как отправиться в путь из Паттайи после Сонгкрана.

Когда писался этот текст, Джеймс уже шагал по Королевской прибрежной дороге где-то между Хуа-Хином и Чумпхоном. Экспат выкладывает в сети отчеты о своем приключении, которые подкупают искренностью: вот указатели «Живописный маршрут», вот деловито разрывающий этот маршрут экскаватор, вот банка М150 для подкрепления сил и поношенный кроссовок, которому пора на покой.

«Сегодня был один из самых трудных дней. Во время полуденного ливня у меня промокла обувь, кожа на ступнях размокла, я натер две огромные мозоли на левой ноге. Вот же ж!» – писал Джеймс о том, как прошел день номер 25.

«Мой хороший приятель по хэшу Хоки-Поки послал мне 100 евро на кроссовки. Дня через три-четыре я должен добраться до Чумпхона, пожалуйста, посмотрите, где я могут там купить там хорошую пару фирменных кроссовок», – добавлял он на следующий день.

Джеймс Валентайн – член паттайского отделения Hash House Harriers (сокращенно ННН или Н3). В далеком 1938 году группа британских экспатов в Малайзии начала проводить регулярные игры «Казаки-разбойники», которые в Британии известны как «Зайцы-гончие». И вот уже 85 лет забаву продолжают их последователи по всей Азии, включая Пхукет.

Сами хэшеры предпочитают именовать себя не спортсменами, а «обществом пьяниц с беговой зависимостью». И не желая бороться с этой зависимостью, члены клуба каждую неделю отправляются ловить очередного зайца, выбранного из своего же числа. Джеймс в полном соответствии с пафосным никнеймом «Одинокий волк» решил обойтись без зайца, а дистанцию поднять сразу до 1000 км.

На пресс-конференции в Паттайе руководитель Take Care Kids Юрген Люсуарди объяснял, что на протяжении последних десяти лет фонд размещает своих подопечных, детей и матерей-одиночек из социально незащищенных слоев общества, в съемном помещении. Теперь организация решила построить Семейный дом.

«Проект предполагает возведение двухэтажного здания на 600 кв. м. Мы поднимем нашу способности по приему нуждающихся с текущих 15 подопечных до 30», – говорил Юрген.

«Новый Семейный дом будет возведен на участке площадью 1,6 тыс. кв. м, недавно приобретенном нашим фондом в районе Паттайи под названием Хуай-Яй. Стоимость строительства составит порядка 9 млн бат», – добавлял он.

Поддержать Take Care Kids в его работе можно прямым переводом средств на банковский счет фонда:

  • Account name: Take Care Kids Thailand Foundation
  • Account number: 584-2-05272-8
  • Bank: Kasikorn Bank Public Co Ltd
  • Swift: KASITHBK
  • Branch: Central Festival Pattaya Pattaya Beach Branch

Узнать о других способах перечисления пожертвований можно на странице www.takecarekids.org в соответствующем разделе. Непосредственно пешему походу Джеймса Валентайна посвящена группа Take Care Kids Walk в Facebook. Информацию о Hash House Harriers ищите в группах Pattaya Hash House Harriers и Phuket Hash House Harriers в Facebook.

 

 

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