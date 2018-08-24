Джалан-джалан в Le Meridien Phuket

Дэвид Джеклин посетил фейстиваль малайзийской кухни в отеле Le Meridien и делится впечатлениями.

26 Августа 2018 09:00:00

Жители Малайзии любят хорошо поесть. Любят настолько сильно, что эта страсть вылилась в главное из национальных времяпрепровождений – джалан-джалан. Изначально это слово означало просто прогулку, но затем получило более специализированное значение: неспешное исследование улиц в компании друзей с регулярной дегустацией того богатства кулинарного наследия, которое попадается по пути на многочисленных лотках и в кафе. И разнообразие того, что можно попробовать, действительно велико, поскольку малайзийская культура уличной еды впитала в себя традиции и самой Малакки, и Китая, и Индии и Индонезии.

Мне довелось попробовать джалан-джалан именно там, где он имеет статус главной формы национального досуга, так что теперь само упоминание этого концепта пробуждает желание немедленно собрать рюкзак и купить билет до Куала-Лумпура. Впрочем, в последний раз мне откровенно повезло, ведь лететь никуда не пришлось: джалан-джалан пришел ко мне сам. А благодарить за это надо отель Le Meridien в Кароне, который в разгар низкого сезона организовал Фестиваль малайзийской уличной кухни. За аутентичность можно было не беспокоиться, ведь ради фестиваля Le Meridien привез на остров двух прекрасных шефов из своего отеля в Куала-Лумпуре – Калайвана Элумалая и Афзайнизама Бин Басри.

Еда на фестивале подавалась в формате буфета, на котором гостей ждал по-настоящему широкий выбор блюд уличной кухни Малайзии со всем букетом восхитительных азиатских вкусов и ароматов, которые она впитала. Более того, шефы решили готовить блюда во всей их аутентичной простоте, сохраняя уличные вкусы и уличную подачу.

«Нашему народу нравится прогуливаться по улицам, смотреть по сторонам и пробовать разнообразие еды, предлагаемой торговцами. У одного могут быть легкие блюда, такие как роти канай, у другого – еда потяжелее, такая как наси лемак. Собственно, на то, чтобы самому выбрать кулинарную карьеру, меня вдохновили именно уличные повара, готовившие еду на объятых пламенем воках в ночной темноте», – признается Калайван Элумалай.

Начать знакомство с аутентичной уличной кухни Малайзии можно с чар куай тьеу – рисовой лапши, обжаренной в воке по технологии стир-фрай с креветками и моллюсками. Пожалуй, у каждого малайзийца есть свое любимое заведение, где готовят тот чар куай тьеу, который он считает правильным, и именно это место надо посетить, чтобы почувствовать настоящую магию малайзийского вока.

Впрочем, прикоснуться к этой культуре можно было и на фестивале Le Meridien, где также были организованы рабочие станции для поваров, которые прямо при гостях готовили самые разнообразные блюда.

На одной станции, в частности, жарили уже упомянутый чар куай тьеу, а на соседней можно было найти ренданг – еще одно крайне популярное в Малайзии блюдо, изначально пришедшее в эту страну из Индонезии и представляющее собой тушеную говядину или другое мясо в остром и пряном соуса. В данном случае роль мясной компоненты в ренданге играла «вырезка буйвола», отличавшаяся плотной текстурой, насыщенным вкусом и темным цветом. А богатый перцами чили острый соус имел еще и практически шоколадные нотки.

Многие из представленных на фестивале блюд отличались контрастными, но при этом органично дополняющими друг друга сочетаниями специй. Так, филе красного снеппера подавалось с согревающим тамариндовым соусом, индийское рыбное карри и вовсе поражало буйством разнообразных вкусов, а тигровые креветки c cамбалом удивляли хрустящей чуть сладкой корочкой и насыщенным соусом.

Впрочем, моя главная любовь в малайзийской кухне – это асам лакса, острый и пряный рыбный суп с лапшой. На фестивале была представлена его вариация, характерная для острова Пенанг и отличающаяся, скажем так, противоречивым набором ингредиентов. В состав входят мята, огурец, ананас, свежий лук, чили, сардины, тамаринд и, конечно, рисовая лапша. Итоговый вкус не похож ни на что другое, но за этим блюдом вы определенно вернетесь, когда представится возможность.

В беседе со мной шеф Афзайнизам Бин Басри признался, что секрет хорошей лаксы – использование одновременно разных сортов рыбы, в его случае – сардин и макрели. Именно этот трюк позволяет расцветить блюдо гастрономическими красками.

Резюмируя, могу сказать, что Le Meridien действительно организовал фестиваль не только гастрономии, но и культуры в целом. И пусть происходило все в обстановке пятизвездочного отеля, вкус еды неизбежно напоминал о неспешных прогулках по заставленным лотками с едой улицам Куала-Лумпура.

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