Двум таксистам предъявили обвинения в попытке убийства третьего

Полиция Патонга продолжает расследование дела о конфликте между таксистами на пляже Фридом, в ходе которого двое мужчин на внедорожники Toyota Fortuner сбили третьего. Также полиция проверяет слова потерпевшего о том, что изначально нападавшие пытались его застрелить.

13 Января 2020, 10:22 AM

Двое таксистов на Toyota Fortuner предумышленно сбили третьего у пляжа Фридом.

Как рассказал подполковник Чомпунат Анантаякун из полиции Патонга, обвинения по делу о конфликте на пляже Фридом были предъявлены двум таксистам – Джарату Плодмани и его сына Натчапхону Плодмани. Мужчины находились в черном внедорожнике Toyota Fortuner, которым был сбит третий таксист Суван Чаовади. Отцу и сыну Плодмани предъявили обвинения в покушении на убийство, однако ходатайство мужчин о выходе под залог было удовлетворено. Сам конфликт произошел еще 5 января.

Свидетель происшествия Праджопа Чанкэу (подчеркнувший, что сам не является водителем такси) пояснил, что на пляже Фридом организованы две стоянки для такси. На каждой из них, согласно договоренности водителей, могут дожидаться пассажиров не более трех машин.

В какой-то момент на одной из стоянок начал появляться некий автомобиль, выполнявший функции такси, но не зарегистрированный официально в таком статусе. Заметив этого, господин Чанкэу, по его словам, попросил водителей не допускать того, чтобы нелегал подбирал пассажиров у пляжа Фридом. Таксисты согласились с этим, но затем неофициальное такси снова появилось на стоянке, привезя туристов на пляж.

После очередного появления нелегального такси на пляж приехали Джарат и Натчапхон Плодмани, у которых затем произошел конфликт с таксистом Суваном Чаовади.

Согласно показаниям последнего, Джарат схватил его за ворот рубашки и крикнул сыну, чтобы тот его застрелил. Суван вырвался и бросился бежать, Натчапхон попытался выстрелить в него, но пистолет не сработал. Тогда Джарат выхватил оружие у сына и попытался сам застрелить оппонента, но оружие вновь дало осечку. После этого мужчины запрыгнули в свой Toyota Fortuner, догнали Сувана и сбили его автомобилем.

Подполковник Чомпунат Анантаякун отказался ответить на вопрос, был ли Суван Чаовади водителем того самого нелегального такси, о проблемах с которым рассказывал свидетель Праджоп Чанкэу.

«Вся имеющаяся информация была получена в результате опросов таксистов-свидетелей. На данном этапе я могу лишь предполагать, что конфликт был из-за мест на стоянке такси. Никаких выводов до окончательного установления всех фактов я сделать не могу», – заявил подполковник.

«Сейчас мы ищем пистолет, из которого, согласно заявлению потерпевшего, его пытались застрелить Джарат и Натчапхон Плодмани», – добавил офицер.

«Нелегальное такси – это отдельный вопрос, которым мы займемся позже. После закрытия дела о покушении на убийство я обсужу это с шефом полиции Патонга», – отметил подполковник Анантаякун.

Согласно заявлению офицера, пострадавший Суван Чаовади был госпитализирован после происшествия, но к настоящему моменту уже выписан из больницы.