Двухметровый питон заполз под капот машины пхукетского полицейского

Около 4:00 утра четверга, 3 октября, спасатели Ruamjai Foundation получили сообщение о змее, забравшейся под капот автомобиля.
Звонок поступил из полицейского участка Чалонга, а машина, в двигателе которой укрылась змея, принадлежала одному из местных полицейских, рассказал шеф Ruamjai Foundation и один из самых опытных змееловов острова Сайан Тхаммапхан.
По словам господина Тхаммапхана, вытащить питона из под капота удалось лишь к 6 часам утра. Если судить по фотографиям с места событий, работать спасателям пришлось не только в темноте, но и под дождем.
В ближайшее время пойманную змею выпустят на волю в джунглях подальше от человеческого жилья.
«Если вам нужна моя помощь, звоните в любой время. Мой номер – 098-7045345», – напомнил господин руководитель Ruamjai Foundation.