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Двухметровый питон заполз под капот машины пхукетского полицейского

На протяжении почти двух часов один из сотрудников полиции Чалонга не мог воспользоваться личным автомобилем из-за спрятавшегося под капотом питона. Полицейский видел, как змея заползала внутрь, но сам решил ничего не предпринимать и вызвал спасателей.

Новости Пхукета

3 Октября 2019, 05:37 PM
Фото: Ruamjai Foundation

Фото: Ruamjai Foundation

Около 4:00 утра четверга, 3 октября, спасатели Ruamjai Foundation получили сообщение о змее, забравшейся под капот автомобиля.

Звонок поступил из полицейского участка Чалонга, а машина, в двигателе которой укрылась змея, принадлежала одному из местных полицейских, рассказал шеф Ruamjai Foundation и один из самых опытных змееловов острова Сайан Тхаммапхан.

По словам господина Тхаммапхана, вытащить питона из под капота удалось лишь к 6 часам утра. Если судить по фотографиям с места событий, работать спасателям пришлось не только в темноте, но и под дождем.

В ближайшее время пойманную змею выпустят на волю в джунглях подальше от человеческого жилья.

«Если вам нужна моя помощь, звоните в любой время. Мой номер – 098-7045345», – напомнил господин руководитель Ruamjai Foundation.

 

 

 

 

 

 

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