Королевская полиция Таиланда назначила 500 тыс. бат награды за информацию, которая приведет к аресту мужчины, ограбившего ювелирный магазин в провинции Лопбури и убившего в ходе ограбления трех человек. Еще четыре человека были ранены.

Новости Пхукета

10 Января 2020, 03:04 PM

Двухлетний ребенок погиб при ограблении ювелирного магазина в Лопбури. Фото: Скриншот Mcot TV

Ювелирный магазин Aurora в торговом центра Robinson в провинции Лопбури (тамбон Кок-Ко) был ограблен в районе 20:40 вечера четверга, 9 июня, пишет Bangkok Post.

Вооруженный пистолетом с глушителем мужчина ворвался в магазин и начал стрелять, после чего скрылся с золотыми украшениями на сумму в районе 500 тыс. бат. Мужчина был одет в черную рубашку и камуфляжные брюки, лицо преступника скрывала вязаная маска-балаклава. Мужчина скрылся с места событий на скутере Yamaha Fino без номеров, попутно застрелив охранника торгового центра.

В общей сложности в результате стрельбы погибли три человека: двухлетний ребенок, некая женщина (возможно, мать ребенка) и упомянутый выше сотрудник службы охраны.

Как уточнил глава полиции по первому региону генерал-лейтенант Ампхон Буараппорн, преступник действовал в одиночку. Вооружен он был полуавтоматическим пистолетом калибра 9 мм.

«Я не понимаю, что у него было с головой. Погибла женщина, погиб ребенок. Да, он хотел украсть золото, но зачем нужно было кого-то убивать? Я не могу представить столь жестокую душу. Я прошу у всех помощи в его поисках. Это ужасно. Он вошел в магазин и просто начал стрелять по людям», – не скрывая эмоций заявил генерал Буараппорн.





