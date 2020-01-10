Двухлетний ребенок погиб при ограблении ювелирного магазина в Лопбури

Ювелирный магазин Aurora в торговом центра Robinson в провинции Лопбури (тамбон Кок-Ко) был ограблен в районе 20:40 вечера четверга, 9 июня, пишет Bangkok Post.
Вооруженный пистолетом с глушителем мужчина ворвался в магазин и начал стрелять, после чего скрылся с золотыми украшениями на сумму в районе 500 тыс. бат. Мужчина был одет в черную рубашку и камуфляжные брюки, лицо преступника скрывала вязаная маска-балаклава. Мужчина скрылся с места событий на скутере Yamaha Fino без номеров, попутно застрелив охранника торгового центра.
В общей сложности в результате стрельбы погибли три человека: двухлетний ребенок, некая женщина (возможно, мать ребенка) и упомянутый выше сотрудник службы охраны.
Как уточнил глава полиции по первому региону генерал-лейтенант Ампхон Буараппорн, преступник действовал в одиночку. Вооружен он был полуавтоматическим пистолетом калибра 9 мм.
«Я не понимаю, что у него было с головой. Погибла женщина, погиб ребенок. Да, он хотел украсть золото, но зачем нужно было кого-то убивать? Я не могу представить столь жестокую душу. Я прошу у всех помощи в его поисках. Это ужасно. Он вошел в магазин и просто начал стрелять по людям», – не скрывая эмоций заявил генерал Буараппорн.