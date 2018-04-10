Двухэтажный автобус разбился в провинции Так

Шесть человек погибли и 17 пострадали в результате аварии с участием двухэтажного автобуса в провинции Так вечером 9 апреля.

10 Апреля 2018 11:50:23

Фото: Twitter @ k5_rescue / Bangkok Post

Авария на шоссе номер 12 в провинции Так произошла около 22:50 вечера 9 апреля. Водитель двухэтажного автобуса Писит Танапакпасит заявил полиции, что на спуске с холма у транспортного средства отказали тормоза. Шофер попытался затормозить о придорожное ограждение, однако автобус вылетел с проезжей части и рухнул в облицованный бетоном кювет, сообщает Bangkok Post.

В момент аварии в салоне находились 52 трудовых мигрантов из Мьянмы, направлявшихся на работу в провинцию Чачонгсао. Шестеро из них погибли, еще 17 были госпитализированы с травмами различных степеней тяжести.

Авария произошла примерно в 5 км от того места, где 30 марта разбился другой автобус с гражданами Мьянмы. В результате того происшествия погибли более 20 человек.