Двух жителей Пхукета арестовали за хранение метамфетамина

Власти провинции Пхукет сообщили об аресте двух местных жителей за хранение метамфетамина в таблетках и кристаллах. Информация об аресте была размещена на личной странице губернатора Наронга Вунсиеу в Facebook.

Иккапоп Тхонгтуб

Два человека задержаны с наркотиками на Пхукете. Операцию провели гражданские власти. Фото: Narong Woonciew Facebook

Два человека задержаны с наркотиками на Пхукете. Операцию провели гражданские власти. Фото: Narong Woonciew Facebook

Два человека задержаны с наркотиками на Пхукете. Операцию провели гражданские власти. Фото: Narong Woonciew Facebook

Два человека задержаны с наркотиками на Пхукете. Операцию провели гражданские власти. Фото: Narong Woonciew Facebook

Два человека задержаны с наркотиками на Пхукете. Операцию провели гражданские власти. Фото: Narong Woonciew Facebook

Два человека задержаны с наркотиками на Пхукете. Операцию провели гражданские власти. Фото: Narong Woonciew Facebook

В публикации отмечается, что двое подозреваемых были арестованы 13 октября «по указанию» губернатора Наронга Вунсиеу, вице-губернатора Анупхапа Родквана Йодрабама, постоянного секретаря провинции Сомпрата Прабсонгкрама и других официальных лиц.

Арест провели гражданские власти при поддержке волонтеров территориальной обороны OrSor. Место проведения операции не указано, но в публикации упомянут и отмечен в виде хэштега полицейский участок Пхукет-Тауна (Mueang Phuket Police Station, как называет отделения само себя).

Задержаны были некто Сасипонг и Пакорн (полные имена и возраст не указаны). У мужчин изъяли четыре пакетика с кристаллическим метамфетамином общей массой 3,61 грамма и 14 оранжевых таблеток с метамфетамином в составе.

Также в качестве улик власти изъяли приспособления для употребления наркотиков, два мобильных телефона, 60 пластиковых пакетиков (предположительно, для фасовки наркотиков), 400 бат наличными.

Задержанных доставили в полицейский участок Пхукет-Тауна, где предъявили в совместном хранении наркотиков первой категории с целью продажи и употреблении наркотиков первой категории.