Двух жителей Пхукета арестовали за хранение метамфетамина

В публикации отмечается, что двое подозреваемых были арестованы 13 октября «по указанию» губернатора Наронга Вунсиеу, вице-губернатора Анупхапа Родквана Йодрабама, постоянного секретаря провинции Сомпрата Прабсонгкрама и других официальных лиц.
Арест провели гражданские власти при поддержке волонтеров территориальной обороны OrSor. Место проведения операции не указано, но в публикации упомянут и отмечен в виде хэштега полицейский участок Пхукет-Тауна (Mueang Phuket Police Station, как называет отделения само себя).
Задержаны были некто Сасипонг и Пакорн (полные имена и возраст не указаны). У мужчин изъяли четыре пакетика с кристаллическим метамфетамином общей массой 3,61 грамма и 14 оранжевых таблеток с метамфетамином в составе.
Также в качестве улик власти изъяли приспособления для употребления наркотиков, два мобильных телефона, 60 пластиковых пакетиков (предположительно, для фасовки наркотиков), 400 бат наличными.
Задержанных доставили в полицейский участок Пхукет-Тауна, где предъявили в совместном хранении наркотиков первой категории с целью продажи и употреблении наркотиков первой категории.