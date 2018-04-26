Двух жителей Пхукет-Тауна задержали за хранение оружия и наркотиков

Полиция сообщила о задержании двух распространителей наркотиков в Пхукет-Тауне.

26 Апреля 2018 13:02:06

Фото: Border Patrol Police Company Division 425

Как следует из полицейского отчета, двое местных жителей – 27-летний Сутххирун Сэ-Унг и 26-летний Бунрит Пиявонг – были задержаны в Пхукет-Тауне вечером субботы, 21 апреля.

Задержание было произведено после того, как работающий под прикрытием сотрудник полиции, сообщил коллегам о том, что мужчины распространяют наркотики среди местной молодежи.

Подозреваемые попытались скрыться от оперативников, но были задержаны. При себе никаких запрещенных к хранению веществ у мужчин не обнаружилось, хотя оба признались в употреблении наркотиков. В ходе дальнейшего допроса Бунрит и Сутххирун рассказали, где именно хранили товар.

Проведя обыск по указанному адресу на Soi Kophai оперативники обнаружили 111 таблеток метамфетамина (яба), около 10 г наркотика в кристаллической форме (яба айс), а также револьвер .38 калибра и шесть патронов.

Задержанным предъявили обвинения в незаконном хранении оружия и хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.