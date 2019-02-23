Двух туристов из Эстонии, решивших поспать на козырьке отеля, доставили в полицию

Двум туристам из Эстонии предъявили обвинения в нарушении общественного порядка в пьяном виде, после того как они решили поспать на козырьке отеля, куда выбрались через балкон своего номера.

Иккапоп Тхонгтуб

Около 10:30 утра 22 февраля в полицию Чалонга поступило сообщение о двух туристах, устроившихся спать на козырьке небольшого отеля на Soi Khok Makham. Мужчины проживали в номере на втором этаже и в какой-то момент решили выбраться через балкон на козырек вместе с матрасами и расположиться там на сон.

Вместе с полицейскими на место событий прибыли спасатели, а также сотрудники пожарной службы на автомобиле с лестницей. Мужчинам – 37-летнему Эрику Мейстеру и 24-летнему Мартену Оксу – помогли спуститься с козырька, после чего доставили их в районный центр здравоохранения, а затем в полицейский участок. По словам полицейских, в номере, где проживали мужчины, был беспорядок, а сами они находились в состоянии алкогольного опьянения.

На фотографиях с места событий не видно поврежденной мебели или следов нанесения какого-либо серьезного вреда другому отельного имуществу, однако Эрику Мейстеру и Мартену Оксу предъявили обвинения как в нарушении общественного порядка в пьяном виде, так и нанесении ущерба частной собственности. Мужчины не стали отрицать обвинения и согласились компенсировать отелю ущерб.