Двух россиянок унесло в море на надувных кругах

Двух отдыхавших на пляже Фридом туристок из России унесло в море на надувных кругах днем 2 мая. Когда поисковая группа отыскала россиянок, те находились уже в 3 км от берега.

Кхунанья Ванчавет

3 Марта 2020, 12:23 PM

Двух россиянок унесло в море на надувных кругах. Поиски заняли около часа. Фото: Муниципалитет Карона