Двух россиянок унесло в море на надувных кругах

Как рассказал «Новостям Пхукета» господин Киттисак Интхаруанг из центра обеспечения безопасности на воде при муниципалитете Карона, информация о происшествии на пляже Фридом поступила в центр в 14:30.
По словам господина Интхаруанг, тревогу поднял один из туристических гидов, сообщивший о происшествии в туристическую полицию.
Сотрудники центра обеспечения безопасности на воде и пляжные спасатели приступили к поискам и примерно через час обнаружили 25-летнюю Марию и 27-летнюю Ксению.
«Женщин в безопасности доставили на берег, а затем туристическая полиция отвезла их в отель в Патонге, где они остановились», – отметил господин Интхаруанг.
Также представитель муниципалитета попросил всех отдыхающих, купающихся с надувными кругами и другим подобным инвентарем, не удаляться слишком далеко от берега.
«Ветер может отнести вас слишком далеко, так что вы не сумеете вернуться самостоятельно», – заявил господин Интхаруанг.