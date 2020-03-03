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Двух россиянок унесло в море на надувных кругах

Двух отдыхавших на пляже Фридом туристок из России унесло в море на надувных кругах днем 2 мая. Когда поисковая группа отыскала россиянок, те находились уже в 3 км от берега.

Кхунанья Ванчавет

3 Марта 2020, 12:23 PM
Двух россиянок унесло в море на надувных кругах. Поиски заняли около часа. Фото: Муниципалитет Карона

Двух россиянок унесло в море на надувных кругах. Поиски заняли около часа. Фото: Муниципалитет Карона

Двух россиянок унесло в море на надувных кругах. Поиски заняли около часа. Фото: Муниципалитет Карона
Двух россиянок унесло в море на надувных кругах. Поиски заняли около часа. Фото: Муниципалитет Карона
Двух россиянок унесло в море на надувных кругах. Поиски заняли около часа. Фото: Муниципалитет Карона
Двух россиянок унесло в море на надувных кругах. Поиски заняли около часа. Фото: Муниципалитет Карона
Двух россиянок унесло в море на надувных кругах. Поиски заняли около часа. Фото: Муниципалитет Карона
Двух россиянок унесло в море на надувных кругах. Поиски заняли около часа. Фото: Муниципалитет Карона
Двух россиянок унесло в море на надувных кругах. Поиски заняли около часа. Фото: Муниципалитет Карона

Как рассказал «Новостям Пхукета» господин Киттисак Интхаруанг из центра обеспечения безопасности на воде при муниципалитете Карона, информация о происшествии на пляже Фридом поступила в центр в 14:30.

По словам господина Интхаруанг, тревогу поднял один из туристических гидов, сообщивший о происшествии в туристическую полицию.

Сотрудники центра обеспечения безопасности на воде и пляжные спасатели приступили к поискам и примерно через час обнаружили 25-летнюю Марию и 27-летнюю Ксению.

«Женщин в безопасности доставили на берег, а затем туристическая полиция отвезла их в отель в Патонге, где они остановились», – отметил господин Интхаруанг.

Также представитель муниципалитета попросил всех отдыхающих, купающихся с надувными кругами и другим подобным инвентарем, не удаляться слишком далеко от берега.

«Ветер может отнести вас слишком далеко, так что вы не сумеете вернуться самостоятельно», – заявил господин Интхаруанг.

 

 

 

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