Двух раненых черепах и одну мертвую нашли на пляже Май-Кхао

Специалисты Пхукетского центра морской биологии (PMBC) пытаются спасти двух раненых морских черепах, обнаруженных на пляже Май-Кхао 13 сентября. Третья черепаха была найдена уже мертвой.

14 Сентября 2018 16:59:53

Фото: Sirinat National Park

Как пояснил господин Прароп Плангнгам, возглавляющий Второй операционный центр морских нацпарков на Пхукете, в четверг, 13 сентября, на Май-Кхао были найдены две раненые оливковые черепахи Ридлея и мертвая черепаха-бисса.

Раненые черепахи были доставлены в PMBC. По словам господина Плангнгама, черепахи могли запутаться в рыболовных сетях и получить травмы в попытках выбраться.

Как отметил господин Плангнгам, всего на пляжах Пхукета в сентябре было найдено шесть мертвых морских черепах, а с начала года – 11.

«Нужно донести до рыбаков мысль, что нельзя выбрасывать старые сети в море», – заявил господин Плангнгам.