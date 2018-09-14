The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Двух раненых черепах и одну мертвую нашли на пляже Май-Кхао

Специалисты Пхукетского центра морской биологии (PMBC) пытаются спасти двух раненых морских черепах, обнаруженных на пляже Май-Кхао 13 сентября. Третья черепаха была найдена уже мертвой.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Сентября 2018 16:59:53

Фото: Sirinat National Park
Фото: Sirinat National Park

Как пояснил господин Прароп Плангнгам, возглавляющий Второй операционный центр морских нацпарков на Пхукете, в четверг, 13 сентября, на Май-Кхао были найдены две раненые оливковые черепахи Ридлея и мертвая черепаха-бисса.

Раненые черепахи были доставлены в PMBC. По словам господина Плангнгама, черепахи могли запутаться в рыболовных сетях и получить травмы в попытках выбраться.

Как отметил господин Плангнгам, всего на пляжах Пхукета в сентябре было найдено шесть мертвых морских черепах, а с начала года – 11.

«Нужно донести до рыбаков мысль, что нельзя выбрасывать старые сети в море», – заявил господин Плангнгам.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Российский боец муай-тай задержан при вылете из Таиланда
Российский боец муай-тай задержан при вылете из Таиланда
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Могут ли грузовики и автобусы въезжать на холм в Патонге?

Могут ли грузовики и автобусы въезжать на холм в Патонге?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.