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Двух подозрительно ведущих себя дельфинов обнаружили у восточного побережья Пхукета

Специалисты по морской фауне взяли под наблюдение двух дельфинов, обнаруженных местными жителями у мыса Яму в Паклоке. Морские млекопитающие были замечены в мангровых зарослях и по некой причине не хотели возвращаться в море.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Января 2021, 10:33 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о двух дельфинах на мангровой отмели поступило к специалистам в 12:30 четверга, 21 января. Как установили прибывшие по вызову специалисты, на илистом побережье были обнаружены взрослая самка и ее детеныш.

Жители Паклока попытались проводить дельфинов в открытое море, но это им не удалось. Дельфины оставались на мелководье и не желали (или не могли) уплыть.

В настоящий момент специалисты пхукетского офиса Департамента морских и прибрежных ресурсов продолжают наблюдать за дельфинами и пытаются понять, здоровы ли они. Если выяснится, что нет, то животных возьмут под опеку и попытаются вылечить.




 

 

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