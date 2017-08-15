Двух питонов поймали в Пхукет-Тауне и Кату

Понедельник, 14 августа, выдался насыщенным днем для змееловов из Kusoldharm Foundation.

15 Августа 2017 11:03:04

Сообщение о первой змее поступило на пульт дежурного Kusoldharm Foundation около 11:20 утра. Змея была обнаружена под крышей хозяйственной пристройки на Soi Supseekor 4 в Кату.

Прибывшие по вызову спасатели благополучно поймали змею, оказавшуюся трехметровым питоном массой около 15 кг. Затем питона выпустили в джунгли на территории природного заказника Khao Phra Thaeo в Таланге.

Второе сообщение спасатели получили во второй половине дня. В этот раз змея, также оказавшаяся крупным питоном, пряталась под кузовом грузового автомобиля, припаркованного рядом с «универмагом в Пхукет-Тауне» (точный адрес спасатели не указали). Этого питона также выпустили на волю в Khao Phra Thaeo.