Двух пхукетских тинейджеров задержали с оружием и наркотиками

Полиция сообщила о задержании двух молодых людей в ходе антинаркотических рейдов на севере Пхукета.

7 Мая 2018 11:10:15

Фото: Полиция Саку

Первым из задержанных оказался 17-летний юноша. Полиция не сообщила ни его имени, ни времени и места задержания, ограничившись указанием на то, что это произошло в тамбоне Саку.

Как заявили в полиции, у молодого человека, известного под прозвищем Оак, изъяли 50 г листьев кратома и 80 мл сока данного растения, а также флакон сиропа от кашля. Молодому человеку предъявили обвинения в хранении наркотических средств пятой категории.

Также в Саку был задержан 18-летний Пермсак Сомсак (его имя полиция раскрыла ввиду достижения молодым человеком совершеннолетия). У задержанного изъяли 1,3 г марихуаны, а также самодельный пистолет и шесть патронов .38 калибра. Юноше предъявили обвинения в хранении наркотических средств пятой категории, а также оружия и боеприпасов.