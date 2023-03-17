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Двух объявленных в международный розыск иностранцев арестовали на Пхукете

Иммиграционное бюро Таиланда сообщило об аресте двух граждан Франции, объявленных в международный розыск полицией своей страны и внесенных в красный список Интерпола. Оба находились на Пхукете.

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18 Марта 2023, 08:00 AM
Двое французов из красного списка Интерпола обнаружены и арестованы на Пхукете. Обоих мужчин должны выдать французским властям. Фото: Immigration Bureau

Двое французов из красного списка Интерпола обнаружены и арестованы на Пхукете. Обоих мужчин должны выдать французским властям. Фото: Immigration Bureau

Об арестах иностранцев на Пхукете было объявлено на традиционной пятничной пресс-конференции Иммиграционного бюро, прошедшей 17 февраля в Бангкоке. Всего ведомство рассказало о пяти недавних делах, касающихся иностранцев. Местом действия в одном из случаев был Пхукет

Как говорится в опубликованном на странице Иммиграционного бюро отчете по итогам пресс-конференции, правоохранители из Франции обратились к своим тайским коллегам с запросом на арест 35-летнего Убера/Губерта и 61-летнего Гаэля/Гэля. Ведомство указывает, что это не настоящие имена подозреваемых, но в отчете пользуется именно ими.

Убер был объявлен в розыск французскими властями в рамках делах о наркотиках, Гаэль – по делу о мошенничестве. Ни даты объявления в розыск, ни даты обращения французов за помощью к тайской стороне названы не были. Однако известно, что на момент получения запроса правоохранительными органами Таиланда госпожа Убер и Гаэль уже находились в списке лиц, разыскиваемых Интерполом.

В базе Иммиграционного бюро господин Убер значился как въехавший в страну по туристическому безвизу 9 января, получивший штамп до 22 февраля и остановившийся в Патонге. То есть на момент ареста у него, по всей видимости, уже шел оверстэй. Мужчину арестовали в Патонге, однако дата ареста не указана.

Господин Гаэль на момент ареста жил на Пхукете уже семь лет. Он въехал в страну 15 мая 2016 года и имел долгосрочную бизнес-визу. Последнее разрешение на пребывание мужчина получил сроком до 14 марта 2023 года. В базе Иммиграционного бюро он числился как житель Раваи, но арестовали его в Пхукет-Тауне, предварительно аннулировав разрешение на нахождение в Таиланде.

В сообщении Иммиграционного бюро ничего не говорится о дальнейших действиях в отношении арестованных французов, однако стандартной практикой в таких случаях является высылка из страны под контролем силовых структур принимающей стороны.

Проходить процедуру экстрадиции в данном случае нет необходимости, как нет в ней нужды и в случае, когда Россия запрашивает выдачу своих граждан из Таиланда. В частности, аннулирование разрешения на пребывание (как в кейсе господина Гаэля) позволяет просто депортировать человека без лишних формальностей.

 

 

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