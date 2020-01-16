Двух мужчин задержали с оружием и наркотиками в Чалонге

Согласно опубликованному вчера отчету полиции, работавшей на Soi Yodsane группой полицейских руководил младший лейтенант Лертпайбун Сукхапхиром из центрального полицейского участка провинции.
В ходе операции первым был задержан 44-летний Сайфон Семсават, у которого изъяли 362,31г кристаллического метамфетамина и 1159 pills и метамфетаминосодержащих таблеток. Также в качестве улик по делу были изъяты ноутбук и другие вещи.
В тот же день был задержан и 18-летний Тхаммават Тхакэу, у которого изъяли 3,82 л сока кратом, самодельное огнестрельное оружие и россыпь патронов различных калибров.
Сайфону Семсавату предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи. Дело против Тхаммавата Тхакуэ возбуждено по статьям о незаконном хранении наркотических средств пятой категории и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.