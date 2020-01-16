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Двух мужчин задержали с оружием и наркотиками в Чалонге

Полиция Пхукета сообщила о проведенном 13 января рейде на Soi Yodsane в Чалонге. В ходе операции задержали двух мужчин, у одного из которых изъяли крупную партию метамфетамина в таблетках и кристаллах, а у другого – кратом, самодельное оружие и патроны.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Января 2020, 11:15 AM
Двух мужчин задержали с оружием и наркотиками в Чалонге. Фото: Полиция Пхукета

Двух мужчин задержали с оружием и наркотиками в Чалонге. Фото: Полиция Пхукета

Согласно опубликованному вчера отчету полиции, работавшей на Soi Yodsane группой полицейских руководил младший лейтенант Лертпайбун Сукхапхиром из центрального полицейского участка провинции.

В ходе операции первым был задержан 44-летний Сайфон Семсават, у которого изъяли 362,31г кристаллического метамфетамина и 1159 pills и метамфетаминосодержащих таблеток. Также в качестве улик по делу были изъяты ноутбук и другие вещи.

В тот же день был задержан и 18-летний Тхаммават Тхакэу, у которого изъяли 3,82 л сока кратом, самодельное огнестрельное оружие и россыпь патронов различных калибров.

Сайфону Семсавату предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи. Дело против Тхаммавата Тхакуэ возбуждено по статьям о незаконном хранении наркотических средств пятой категории и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

 

 

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