Двух мужчин задержали с оружием и наркотиками в Чалонге

Полиция Пхукета сообщила о проведенном 13 января рейде на Soi Yodsane в Чалонге. В ходе операции задержали двух мужчин, у одного из которых изъяли крупную партию метамфетамина в таблетках и кристаллах, а у другого – кратом, самодельное оружие и патроны.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Января 2020, 11:15 AM

Двух мужчин задержали с оружием и наркотиками в Чалонге. Фото: Полиция Пхукета