Двух мертвых дюгоней нашли в Краби и Транге

Двух мертвых дюгоней нашли в провинциях Краби и Транг в воскресенье, 14 июля.

Новости Пхукета

15 Июля 2019, 10:42 AM

Фото: Департамент национальных парков Таиланда

Как пишет Bangkok Post, первый из мертвых дюгоней был обнаружен море между острова Пу и Пхи-Пхи, второго обнаружили на пляже Самран в провинции Транг.

Мертвых животных доставили в кампус Университета Раджамангала в Транге. Там специалисты проведут вскрытие и попытаются установить причину смерти дюгоней.

Как отметил глава PMBC Конгкиат Киттиватанавонг, найденные дюгони стали соответственно четвертым и пятым из обнаруженных за последние четыре месяца мертвых животных данного вида.

Как предположил известный специалист в области морской биологии Тхон Тхамронгнавасават, дюгони могли стать жертвой браконьеров, убивших животных ради бивней и выбросивших туши в море.