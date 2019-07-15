Двух мертвых дюгоней нашли в Краби и Транге

Как пишет Bangkok Post, первый из мертвых дюгоней был обнаружен море между острова Пу и Пхи-Пхи, второго обнаружили на пляже Самран в провинции Транг.
Мертвых животных доставили в кампус Университета Раджамангала в Транге. Там специалисты проведут вскрытие и попытаются установить причину смерти дюгоней.
Как отметил глава PMBC Конгкиат Киттиватанавонг, найденные дюгони стали соответственно четвертым и пятым из обнаруженных за последние четыре месяца мертвых животных данного вида.
Как предположил известный специалист в области морской биологии Тхон Тхамронгнавасават, дюгони могли стать жертвой браконьеров, убивших животных ради бивней и выбросивших туши в море.