Двух купальщиков спасли на пляжах Пхукета в воскресенье

Официальные лица тамбонов Карон и Чернг-Талей подтвердили поступившие в редакцию The Phuket News сообщения о двух туристах, спасенных лайфгардами на пляжах западного побережья в воскресенье. При этом, в отличие от предыдущих лет, ни пляжные спасатели, ни парамедики, ни полиция сейчас не сообщают о подобных происшествиях, равно как и о случаях гибели людей на пляжах. В последний раз сообщение об утонувшем человеке поступало в The Phuket News в марте.

Новости Пхукета

3 Июля 2019, 11:16 AM

В воскресенье, 30 июня, помощь спасателей потребовалась гражданину Таиланда, купавшемуся на пляже Сурин. Информация о его текущем состоянии отсутствует.

Как подтвердил The Phuket News старший административный сотрудник (палад) муниципалитета Карона, во второй половине дня 30 июня помощь потребовалась иностранке, попавшей в отбойное течение в южной части одноименного пляжа. При помощи аквабайка спасатели добрались до унесенной в море женщины и доставили на берег, где передали в руки парамедиков, которые отвезли ее в ближайшую больницу.

Палад Карона Рачен Пхунтаракит не смог сообщить имя, национальность и возраст попавшей в отбойное течение женщины. При этом господин Пхунтаракит отметил, что купалась она в зоне, где были установлены красные флаги, запрещающие входить в воду.

Также во второй половине дня помощь потребовалась купавшемуся на Сурине гражданину Таиланда Ванчалерму Сате. Глава службы спасения при административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Сомджит Кумпай не смогла пояснить, что именно произошло на пляже. Госпожа Кумпай лишь подтвердила, что спасатели-волонтеры достали мужчину из воды «в очень слабом состоянии», после чего он был доставлен в больницу Thalang Hospital.

«Согласно последнему сообщению, он продолжал получать помощь в больнице. После этого мы не получали информации о нем», – заявила госпожа Кумпай, не уточнив, когда именно было получено упомянутое «последнее сообщение».

Отметим, что на Пхукете по-прежнему нет единой службы координации пляжных спасателей, равно как нет и единого источника, к которому можно было бы обратиться за информацией о деятельности лайфгардов, количестве спасенных на пляжах людей и числе тех, к кому лайфгарды не успели придти на помощь.

Последняя попытка «Новостей Пхукета» разобраться в том, на каких пляжах организовано дежурство спасателей, закончилась тем, что только три муниципалитета подтвердили, что ими наняты профессиональные лафгарды, обеспечивающие безопасность отдыхающих. Это муниципалитеты Патонга (пляж Патонг), Карона (пляжи Карон и Ката) и Раваи (пляжи Най-Харн и Януй).

На пляжах других прибрежных муниципалитетов дежурство лайфгардов либо организовано фрагментарно (зачастую силами волонтеров или нанятых отелями спасателей), либо не организовано вовсе.

Отметим, что 1 июля Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение о сильных дождях и сильном волнении на море в целом ряде прибрежных провинций страны, включая Пхукет. Во вторник, 2 июля срок действия предупреждения был продлен до сегодняшнего дня, однако нынешним утром предупреждение перевыпущено не было, хотя обычно TMD переподтверждает предупреждения четыре раза в сутки до тех пор, пока погода не нормализуется.