Двух крокодилов поймали в Сураттхани

Сотрудники центра Kraithong Lumnamtapi, известные по всей стране как главные тайские специалисты по крокодилам, поймали двух хищников на севере своей собственной провинции Сураттхани, сообщила PR-служба местной провинциальной администрации 8 декабря.

Новости Пхукета

Двух морских крокодилов массой в 400 кг и 80-90 кг поймали в Сураттхани. Фото: PRD Surat Thani (PR Surat)

Двух морских крокодилов массой в 400 кг и 80-90 кг поймали в Сураттхани. Фото: PRD Surat Thani (PR Surat)

Двух морских крокодилов массой в 400 кг и 80-90 кг поймали в Сураттхани. Фото: PRD Surat Thani (PR Surat)

Двух морских крокодилов массой в 400 кг и 80-90 кг поймали в Сураттхани. Фото: PRD Surat Thani (PR Surat)

Двух морских крокодилов массой в 400 кг и 80-90 кг поймали в Сураттхани. Фото: PRD Surat Thani (PR Surat)

Двух морских крокодилов массой в 400 кг и 80-90 кг поймали в Сураттхани. Фото: PRD Surat Thani (PR Surat)

Двух морских крокодилов массой в 400 кг и 80-90 кг поймали в Сураттхани. Фото: PRD Surat Thani (PR Surat)

Двух морских крокодилов массой в 400 кг и 80-90 кг поймали в Сураттхани. Фото: PRD Surat Thani (PR Surat)

Жители района Кхан-Тхули, находящегося на севере Сураттхани и выходящего к Сиамскому заливу, заметили первого крокодила ночью 8 декабря примерно в 100 м от деревенских домов и проинформировали своего старосту. Тот передал информацию дальше, так что в итоге она дошла до главы округа Тха-Чана Самнуана Тхонгсри и губернатора всей провинции Вичавута Джинто. Проинформировано было и профильное ведомство, которым в данном случае является Департамент рыболовству.

Специалисты Kraithong Lumnamtapi, организация которых входит в состав Департамента рыболовства, выехали на север провинции и не без помощи местных жителей поймали замеченного ими крокодила.

Четырехметровый хищник массой в 400 кг предпринял попытку скрыться в море, но жители Кхан-Тхули не дали ему убежать, продемонстрировав завидные навыки и смелость, хотя, по их словам, морских крокодилов в своем районе давно не видели.

К полудню в Кхан-Тхали поймали еще одного морского крокодила, но более мелкого. Его длина составляла около 2 м, масса – порядка 80-90 кг.

Как выяснилось позже, и в первом, и во втором случаях пойманные крокодилы были на самом деле крокодилицами. Обеих самок – и четырехметровую, и двухметровую – тщательно «упаковали» и доставили в Центр исследований и развития прибрежного рыболовства в Суратххани.

При этом власти отдельно обратились к жителям провинции с предупреждением о том, что на фоне обильных дождей и наводнений шансы встретить покинувшего привычное место обитания крокодила увеличились. В случае столкновения с животным нужно сразу обращаться в экстренные службы, «независимо от биологического вида крокодила».