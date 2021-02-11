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Двух королевских кобр поймали на Пхукете

Сотрудники Kusoldharm Rescue Foundation поймали двух крупных змей у жилого дома в тамбоне Срисунтхорн.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Февраля 2021, 10:42 AM
Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Сообщение о змеях поступило на пульт дежурного Kusoldharm Rescue Foundation около 9:30 утра среды, 10 февраля. Как сообщил спасателям заместитель старосты девятого мубана Срисунтхорна Санит Раясакун, змеи были замечены в поселке Пакронг-Чип.

Прибывшим по вызову спасателям потребовалось около 15 минут, чтобыпоймать двух королевских кобр, прятавшихся под стойкой с детскими игрушками. Первая из змей оказалась самцом длиной около 4 м, вторая – самкой размерами в 3,5 м.

Змеи были доставлены в штаб Kusoldharm Rescue Foundation в Май-Кхао. Затем их выпустят в джунгли подальше от жилых районов.



 

 

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