Двух китайцев арестовали на Пхукете за нелегальную работу

Отделение Иммиграционного бюро в международном аэропорту Пхукета сообщило о новых арестах иностранцев, однако в данном случае аресты были произведены не на паспортном контроле и с оверстэем точно не связаны. Мужчин арестовали в связи с нарушением законодательства о труде иностранцев в Таиланде.

Новости Пхукета

8 Апреля 2023, 09:00 AM

Двое граждан КНР были арестованы 5 апреля за нелегальную трудовую деятельность в Таиланде. Фото: Phuket Immigration Checkpoint