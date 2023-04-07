Двух китайцев арестовали на Пхукете за нелегальную работу

Два одновременно опубликованных сообщения об арестах отличаются только фотографиями самих арестованных, весь текст отчетов идентичен.
Обоих мужчин арестовали около 22:30 на «парковке для туристических групп» по обвинению в работе без ворк-пермита или осуществлении трудовой деятельности вне рамок, указанных в ворк-пермите. Иностранцев передали в полицейский участок Саку, отвечающий за международный аэропорт Пхукета. Никакие другие подробности раскрыты не были.
Арестованные 5 апреля китайцы стали соответственно шестым и седьмым иностранцами, которых арестовало в аэропорту с начала марта Иммиграционное бюро и о которых сообщило в Facebook на странице Phuket Immigration Checkpoint.
В большинстве случаев аресты производились на пунктах паспортного контроля, а вменяемое нарушение формулировалось как нахождение в Таиланде без действительной визы или нелегальный въезд и нахождение в стране. Подробности в отчетах на странице Phuket Immigration Checkpoint традиционно отсутствуют.