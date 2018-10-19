Двух иностранцев задержали за вандализм в Таиланде

Гражданка Канады и гражданин Великобритании были задержаны полицией Чианг-Мая по делу о вандализме.

Новости Пхукета

19 Октября 2018, 02:22 PM

Фото: www.cm108.com / Bangkok Post

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на Reuters, молодой человек и девушка, оставившие надпись на историческом памятнике в Чианг-Май, были задержаны в четверг, 18 октября. В настоящий момент 23-летний британец Фурлонг Ли и его канадская сверстница Бриттни Шнайдер находятся в камерах предварительного заключения в здании суда Чианг-Мая.

Как заявил в беседе с Reuters майор полиции Анон Чердчутракунтхонг, за оставленную на старинной стене надпись туристам грозит до 10 лет тюрьмы и/или до 1 млн бат штрафа. Впрочем, по тайским законам в случае чистосердечного признания назначенный судом тюремный срок и/или штраф снижаются вдвое.

«Они признались в совершении преступления», – заявил майор Чердчутракунтхонг

Напомним, об акте вандализма в историческом центре Чианг-Мая стало известно 18 октября, когда один из пользователей социальных сетей опубликовал видео с четырьмя иностранцами, двое из которых при помощи баллончика нанесли изображение у ворот Тха-Пхэ, после чего вся компания покинула место событий на тук-туке.

По горячим следам Фурлонг Ли и Бриттни Шнайдер, о судьбе двух других фигурантов видео ничего не сообщалось. При этом надпись молодой человек и девушка, судя по всему, не завершили.

Отметим, что в Таиланде были прецеденты, когда иностранцы получали максимальное наказание за незначительные нарушения закона. Так, в 2017 году на максимальные 100 тыс. бат был оштрафован китайский турист, поймавший двух коралловых рыбок на рифе у острова Рача-Яй.