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Двое жителей Таланга арестованы за серию краж

Полиция Таланга отчиталась об аресте двух жителей тамбона Тхепкрасаттри, находившихся в розыске в связи с серией краж со взломом. Перечисляя изъятую у мужчин добычу, полицейские упомянули несколько ноутбуков, буддистские амулеты и охотничье ружье.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Ноября 2023, 08:00 AM
В Таланге задержали злоумышленников, обкрадывавших частные дома. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге задержали злоумышленников, обкрадывавших частные дома. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге задержали злоумышленников, обкрадывавших частные дома. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге задержали злоумышленников, обкрадывавших частные дома. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге задержали злоумышленников, обкрадывавших частные дома. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге задержали злоумышленников, обкрадывавших частные дома. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге задержали злоумышленников, обкрадывавших частные дома. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге задержали злоумышленников, обкрадывавших частные дома. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге задержали злоумышленников, обкрадывавших частные дома. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге задержали злоумышленников, обкрадывавших частные дома. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга сообщила об аресте 41-летнего Анона Сомпхета и 44-летнего Крайсука Сукчарона в среду, 15 ноября, однако ни дату, ни место самого ареста не указала. Также ничего неизвестно о том, когда и сколько преступлений совершили подельники. Полицейские упомянули лишь одно заявление, поданное в участок 25 сентября.

При обыске у мужчин изъяли квадрокоптер, три ноутбука, разные электрически инструменты, две коробки с буддистскими амулетами и охотничье ружье.

Также был упомянут мотоцикл Honda с номерами провинции Чианг-Рай, но без уточнения, относится ли он к числу украденного имущества, или использовался арестованными для совершения преступлений. При этом на фотографиях, сделанных перед участком полиции, мотоциклов два.

Анона Сомпхета и Крайсука Сукчарона доставили в полицейский участок Таланга, где им предъявили обвинения по статье о краже, совершенной группой лиц.

 

 

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