Двое жителей Пхукета задержаны за торговлю метамфетамином

Полиция Пхукета сообщила об аресте двух местных жителей за хранение наркотических средств первой категории с целью продажи.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Августа 2019, 10:50 AM

Фото: Полиция Пхукета

Согласно сообщению пхукетской полиции, двое местных жителей были задержаны за хранение метамфетамина 13 и 14 августа.

Первый арест был произведен вечером вторника, 13 августа. Полицейские арестовали 34-летнего жителя Раваи Сутин Дженгпо, у которого было обнаружено 24 таблетки метамфетамина (яба) и 134 г наркотика в кристаллической форма (я-айс).

Кристаллический метамфетамин, как указали полицейские, был расфасован по целлофановым пакетам. Также в ходе ареста полиция изъяла три мотоцикла.

В ходе допроса Сутин Дженгпо рассказал, что приобретал наркотики через некую Бенджаван Пундам, а доставлял товар ее брат Тхаватчай Пундам. Мужчина размещал «закладки» в районе своего места работы, одного из ресторанов у пляжа Ката-Ной.

Сотрудники полиции установили контакт с Бенджаван Пундам и договорились о покупке 200 метамфетаминовых таблеток. Вечером 14 августа Тхаватчай Пундам был арестован при размещении закладки. И ему, и Сутину Дженгпо были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Информация об аресте Бенджаван Пундам в сообщении пхукетской полиции отсутствует.