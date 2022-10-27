Двое жителей Пхукета арестованы за магазинную кражу и наркотики

Полиция арестовала двух жителей Пхукета за кражу из магазина SuperCheap в тамбоне Вичит. Преступление было совершено вечером 25 октября, первый вор был схвачен прямо на месте событий сотрудниками самой торговой точки, второго на следующий день разыскали и задержали полицейские.

Новости Пхукета

Двое мужчины арестованы за кражу из магазина SuperCheap. Оба в момент совершения преступления находились под воздействием наркотиков. Фото: Полиция Вичита

Двое мужчины арестованы за кражу из магазина SuperCheap. Оба в момент совершения преступления находились под воздействием наркотиков. Фото: Полиция Вичита

Двое мужчины арестованы за кражу из магазина SuperCheap. Оба в момент совершения преступления находились под воздействием наркотиков. Фото: Полиция Вичита

Двое мужчины арестованы за кражу из магазина SuperCheap. Оба в момент совершения преступления находились под воздействием наркотиков. Фото: Полиция Вичита

Двое мужчины арестованы за кражу из магазина SuperCheap. Оба в момент совершения преступления находились под воздействием наркотиков. Фото: Полиция Вичита

Двое мужчины арестованы за кражу из магазина SuperCheap. Оба в момент совершения преступления находились под воздействием наркотиков. Фото: Полиция Вичита

Двое мужчины арестованы за кражу из магазина SuperCheap. Оба в момент совершения преступления находились под воздействием наркотиков. Фото: Полиция Вичита

Как сообщила полиция Вичита, прямо в магазине был задержан 29-летний Тханануват (фамилия не указана). Его 30-летний сообщник Чисанупонг (полное имя также не указано) успел выбежать из торгового зала, сесть на скутер и уехать.

В участке Тхананувата проверили на наркотики, что сейчас является стандартной практикой на фоне антинаркотической кампании, начавшейся после массового убийства в провинции Нонг-Буа-Лампху. В моче мужчины были обнаружены следы запрещенных веществ, и он сознался в употреблении кристаллического метамфетамина.

Чисанупонг был арестован на следующий день. При досмотре у мужчины изъяли две таблетки метамфетамина и 0,34 грамма наркотика в кристаллах. Согласно сообщению полиции, мужчина рассказал, что предыдущим днем также употреблял наркотики, приняв перед попыткой кражи из SuperCheap сразу восемь таблеток.

Полиция не уточнила, как именно чувствовал себя мужчина после такой дозы нелегального стимулятора. Также неизвестно, что именно Тханануват и Чисанупонг пытались украсть из SuperCheap и насколько преуспели в этом.

Обоим мужчинам предъявили обвинения в краже, а также в хранении и употреблении наркотических средств первой категории. Меру наказания определит суд.

При этом полиция уточнила, что ранее в этом году Тханануват уже задерживался за две кражи из магазинов Big C. Судя по всему, мужчине было назначено условное наказание или просто не связанное с лишением свободы. Сообщение полиции не позволяет однозначно ответить на этот вопрос.