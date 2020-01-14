Полиция Пхукет-Тауна сообщила об аресте двоих местных жителей, замешанных в нелегальной транспортировке наркотиков. Курьеры были арестованы в процессе погрузки в тук-тук 120 кг марихуаны.

Новости Пхукета

14 Января 2020, 09:28 AM

Двое жителей Пхукета арестованы во время погрузки 120 кг марихуаны в тук-тук. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Об аресте 54-летнего Чайвата Семсавата и его 44-летнего племянника Чаны Чулака было объявлено на пресс-конференции, прошедшей в полицейском участке Пхукет-Тауна в понедельник, 13 января. Об успешно проведенной операции журналистам рассказал глава городской полиции полковник Тхирават Лиамсуван.

Как пояснил полковник Лиамсуван, некий информатор сообщил правоохранительным органом о доставке крупной партии наркотиков по некому адресу на Soi Nimit 2 в Пхукет-Тауне. Согласно поступившим в полицию данным, груз из Бангкока должен был быть упакован наподобие посылок, но без указания отравителя и получателя. Доставка ожидалась 12 января.

Полицейские установили наблюдение за указанным адресом и около 21:00 увидели, как туда подъехал тук-тук с двумя мужчинами. Водитель и пассажир затем вышли из машины и начали грузить в него картонные коробки. В этом момент оба и были задержаны.

При досмотре коробок, которых оказалось около сотни, полицейские обнаружили 120 кг высушенной марихуаны.

В ходе пресс-конференции Чайват Семсават заявил, что вопросы доставки груза из Бангкока обсуждал с поставщиком в мессенджере Line и назвал его никнейм – Кхвам Кхид. Мужчина заявил, что должен был доставить товар к некому магазину в Рассаде и получить за работу 5 тыс. бат.

При этом его племянник Чана Чулак заявил, что незнал о наркотиках. По словам мужчины, дядя просто предложил ему помочь с погрузкой неких коробок, не рассказав об их содержимом. Обоим мужчинам в итоге предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи.

Примечательно, что на вопрос о роде своей трудовой деятельности господин Семсават ответил, что работает рыбаком, а Чана заявил, что он является «обычным наемным сотрудником в компании». Водителем тук-тука никто из них себя не назвал.