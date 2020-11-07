Двое учителей школы в Раваи задержаны по подозрению в работе без ворк-пермитов

Правоохранительные органы Пхукета проводят расследование в отношении двух британских граждан, подозреваемых в осуществлении трудовой деятельности без разрешений на работу. Задержанные работали в международной школе в Раваи.

Новости Пхукета

7 Ноября 2020, 05:37 PM

Фото: Архив The Phuket News

Как подтвердил заместитель начальника Иммиграционного бюро Пхукета подполковник Нарыват Путтхавиро, иностранцы были задержаны в ходе проверки в школе Palm House International School в Раваи в среду, 4 ноября. Предполагаемых нарушителей передали в руки полиции Чалонга для проведения предусмотренных законом мероприятий. Также полиция Чалонга должна принять решение о привлечении к ответственности операторов образовательного учреждения.

«Двое учителей были задержаны за работу без ворк-пермитов. После окончания предусмотренных законом процедур они будут депортированы из страны. Вместе с тем, в отношении владельца школы также будет проведена проверка», – заявил подполковник Путтхавиро.

Офицер добавил, что проверка проводилась на основании поступившей в Иммиграционное бюро «наводки», однако источник информации не раскрыл.

Подполковник подтвердил, что оба учителя – граждане Великобритании, но никаких других данных не озвучил.

Согласно заявлению заместителя главы Иммиграционного бюро Пхукета, иностранцы въехали в страну по 30-дневным штампам на основании соглашения о безвизовом посещении. Офицер не уточнил, когда они пересекли границу Таиланда.

«Их визовый статус не позволяет им работать или заниматься каким-либо бизнесом. Их задержали, поскольку они подозреваются в работе без ворк-пермитов», – заявил подполковник Путтхавиро.

«Сейчас с ними работает полиция Чалонга. Затем дело будет передано в суд. Если судья сочтет их виновными, они будут депортированы. Также мы уже попросили провести проверку в отношении владельца школы, поскольку школа нелегально приняла иностранцев на работу», – подтвердил он.

Согласно декрету от 2017 года, нелегальный найм иностранцев карается серьезными штрафами и даже тюрьмой. В частности, после публикации декрета глава пхукетского офиса Управления трудоустройства Питун Думсакорн пояснял, что «найм сотрудника путем введения его в заблуждение относительно необходимости ворк-пермита грозит нанимателю штрафом в размере от 600 тыс. до 1 млн бат и/или тюремным заключением на срок от трех до 10 лет за каждого обманутого иностранца». Самому иностранцу за нелегальную работу грозит от 2 тыс. до 100 тыс. бат штрафа и/или до пяти лет тюрьмы.

Школа, где работали задержанные иностранцы, прокомментировала инцидент на Facebook. Обращаясь к родительскому сообществу, представители школы признал факт «опроса» двух педагогов полицией.

«Связанные с COVID нарушения в работе пограничного контроля и недопонимания по визовым вопросам вызвали сбой в нашем документообороте. Как бы то ни было, в пятницу мы проводим собеседование с потенциальным новым директором, который обеспечит, чтобы подобного недопонимания больше не возникало», – говорится в обращении школы.

«Да, это была пара плохих дней в школе как для детей, так и учителей, что по-настоящему неудачно, но подобные инциденты – часть жизни, и мы справимся с ними», – добавляется в тексте публикации.

Один из источников The Phuket News заявил, что в школе существуют проблемы с оформлением иностранных сотрудников и выплатой заработной платы. Также источник добавил, что данные проблемы уже приводили к увольнению персонала.

Газета связалась с директором школы Николасом Паркер-Смитом и попросила прокомментировать ситуацию, но ответа от него пока не получила.

При этом полковник Путтхавиро в беседе с The Phuket News снова заверил, что Иммиграционное бюро по-прежнему принимает от иностранцев заявление на смену типа виз для легальной работы в Таиланде. Впрочем, полковник не смог ответить на вопрос, подавали ли такие заявления два задержанных преподавателя.

Также подполковник напомнил, что заявление на смену типа визы следует подавать как минимум за 15 дней до истечения разрешения на пребывание.

«Это связано с тем, что заявления отправляются в [региональный штаб] в Хат-Яй и обрабатываются там», – пояснил офицер.