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Двое туристов пропали во время купания на пляже Фридом

Полиция и спасатели продолжают поиск двух филиппинских туристов, пропавших во время купания на пляже Фридом во второй половине дня 17 июля. Мужчины пока числятся пропавшими без вести, но с момента их исчезновения прошло уже более 19 часов.

Новости Пхукета

18 Июля 2019, 12:36 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о происшествии на пляже Фридом поступило в службу спасения Kusoldharm Phuket Foundation около 17:30 вечера 17 июля. Согласно сообщению, группа из 13 филиппинских туристов отдыхала на пляже и в какой-то момент рискнула искупаться. Двое из иностранцев на берег не вернулись, еще двоим удалось выбраться на пляж, но они нуждались в медицинской помощи.

Поиск пропавших был начат сразу после получения сообщения о происшествии, но из-за наступления темноты и сложных погодных условий развернуть полноценную поисковую операцию было невозможно. Сегодня утром погода на некоторое время улучшилась, но вскоре на остров обрушился новый ливень.

В настоящий момент поисковые команды проверяют побережье. Поиск с моря будет возобновлен, как только позволит погода.

Согласно имеющейся информации, пропавшие – 29-летний Ангело Биен Рафаэль Кортез и 40-летний Ноа Ибай.

 

 

 

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