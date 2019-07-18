Двое туристов пропали во время купания на пляже Фридом

Сообщение о происшествии на пляже Фридом поступило в службу спасения Kusoldharm Phuket Foundation около 17:30 вечера 17 июля. Согласно сообщению, группа из 13 филиппинских туристов отдыхала на пляже и в какой-то момент рискнула искупаться. Двое из иностранцев на берег не вернулись, еще двоим удалось выбраться на пляж, но они нуждались в медицинской помощи.
Поиск пропавших был начат сразу после получения сообщения о происшествии, но из-за наступления темноты и сложных погодных условий развернуть полноценную поисковую операцию было невозможно. Сегодня утром погода на некоторое время улучшилась, но вскоре на остров обрушился новый ливень.
В настоящий момент поисковые команды проверяют побережье. Поиск с моря будет возобновлен, как только позволит погода.
Согласно имеющейся информации, пропавшие – 29-летний Ангело Биен Рафаэль Кортез и 40-летний Ноа Ибай.