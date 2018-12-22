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Двое туристов пострадали в аварии по пути в аэропорт Пхукета

Дорожная авария с участием туристического микроавтобуса и легкового автомобиля BMW произошла в провинции Пханг-Нга ночью 21 декабря.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Декабря 2018, 10:07 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Санти Пракробкран из полицейского участка Кхок-Клоя получил сообщение о ДТП в 5 км от моста Сарасин около 3:30 ночи 21 декабря. Согласно сообщению, автомобиль BWM протаранил направлявшийся в аэропорт Пхукета микроавтобус с двумя туристами из Индии.

Прибывшая по вызову группа полицейских и спасателей обнаружила перевернутый на бок туристический микроавтобус Toyota с номерными знаками провинции Краби и серьезно поврежденный BMW с бангкокскими номерами.

Внутри микроавтобуса находились водитель Анан Сритхонг (44 года) и двое туристов Рохит Дхаван и Пуджа Наранг (21 год и 34 года соответственно). Спасателям потребовалось около часа на то, чтобы при помощи специальных инструментов вскрыть кузов минивэна и освободить заблокированных там людей. При этом серьезных травм и водитель, и пассажиры избежали. После осмотра в ближайшей больнице туристов отвезли в аэропорт и они благополучно покинули Таиланд.

Подполковник Пракробкран в беседе с The Phuket News не смог вспомнить имя водителя BMW, но отметил, что в момент аварии тот был трезв. Обстоятельств ДТП офицер не раскрыл.

«Обвинений пока не предъявлено, поскольку мы еще не завершили расследование. Возможно, обвинения будут предъявлены обоим водителям», – отметил подполковник.

 

 

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