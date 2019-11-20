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Двое туристов, извлеченных из воды без сознания, скончались в больницах

Врачам не удалось спасти двух граждан Китая, которых спасатели достали из воды без сознания на пляжах Най-Харн и Патонг на прошлой неделе. В обоих случаях сердечно-легочная реанимация позволила вернуть купальщиков к жизни, но в итоге первый мужчина скончался в больнице через два дня, а второй – через несколько часов.

Новости Пхукета

20 Ноября 2019, 11:12 AM
Фото: Архив The Phuket News

Фото: Архив The Phuket News

Гражданин Китая Дун Сюйянь, которого спасатели достали из воды без сознания на пляже Най-Харн 12 ноября, скончался в больнице Vachira Hospital два дня спустя, 14 ноября. Факт смерти иностранца корреспонденту The Phuket News подтвердил капитан Иттхикорн Пачарадет из туристической полиции.

Спасателям удалось перезапустить сердце мужчины, пока его везли в центр неотложной помощи в Чалонге. Затем мужчину перевели в больницу Vachira Hospital и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам мэра Раваи Аруна Солоса, мужчина был жив и находился в сознании.

В качестве причины смерти китайца капитан Иттхикорн Пачарадет назвал «респиратозный ацидоз»

Также не удалось спасти жителя Гонконга Хо Леонга Лоуренса, которого достали из воды без сознания на пляже Мерлин-Бич к югу от Патонга 13 ноября. Как отметил шеф полиции Патонга полковник Анотай Джиндамани, мужчина скончался в 23:03 того же дня в больнице Bangkok Hospital Phuket. Других подробностей офицер не раскрыл. В изначальном сообщении о происшествии говорилось, что мужчина был госпитализирован в состоянии комы, но мог самостоятельно дышать.

 

 

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