Двое туристов, извлеченных из воды без сознания, скончались в больницах

Гражданин Китая Дун Сюйянь, которого спасатели достали из воды без сознания на пляже Най-Харн 12 ноября, скончался в больнице Vachira Hospital два дня спустя, 14 ноября. Факт смерти иностранца корреспонденту The Phuket News подтвердил капитан Иттхикорн Пачарадет из туристической полиции.
Спасателям удалось перезапустить сердце мужчины, пока его везли в центр неотложной помощи в Чалонге. Затем мужчину перевели в больницу Vachira Hospital и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам мэра Раваи Аруна Солоса, мужчина был жив и находился в сознании.
В качестве причины смерти китайца капитан Иттхикорн Пачарадет назвал «респиратозный ацидоз»
Также не удалось спасти жителя Гонконга Хо Леонга Лоуренса, которого достали из воды без сознания на пляже Мерлин-Бич к югу от Патонга 13 ноября. Как отметил шеф полиции Патонга полковник Анотай Джиндамани, мужчина скончался в 23:03 того же дня в больнице Bangkok Hospital Phuket. Других подробностей офицер не раскрыл. В изначальном сообщении о происшествии говорилось, что мужчина был госпитализирован в состоянии комы, но мог самостоятельно дышать.