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Двое туристов из Китая пострадали в результате столкновения аквабайков

Двое туристов из Китая столкнулись на аквабайках у побережья Патонга. В результате инцидента один мужчина сломал ногу, второй получил незначительную травму в области спины.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Сентября 2019, 09:35 AM
Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Согласно рапорту майора полиции Тирасака Бунсэнга, столкновение двух водных мотоциклов у пляжа Патонг поступило в местный полицейский участок в 15:50 среды, 11 сентября.

Первым аквабайком управлял 28-летний гражданин КНР по имени Ху Мэн, вторым – его 26-летний соотечественник Ян Мин. Как отметил майор Бунсэнг, господин Ху Мэн арендовал свой водный мотоцикл в прокате на южной оконечности пляжа Патонг, а господин Ян Мин – на противоположном конце пляжа. Где именно произошло столкновение, офицер не указал.

После происшествия обоих китайцев доставили в больницу Patong Hospital для оказания медицинской помощи. В результате столкновения господин Ху Мэн сломал левую ногу, а господин Ян Мин получил легкую незначительную травму спины.

Как следует из рапорта майора Бунсэнга, господин Ян Мин после оказания медпомощи посетил полицейский участок Патонга для обсуждения вопроса о компенсации за ремонт поврежденной техники, а также оплаты медицинских расходов. Впрочем, пока что к какому-либо соглашению стороны не пришли.

 

 

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