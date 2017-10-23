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Двое туристов из Китая едва не утонули в Патонге

Операторы аквабайков спасли двух китайских туристов на пляже в Патонге вечером 21 октября.

Шела Рива

23 Октября 2017 12:07:11

Двое туристов из КНР едва не утонули во время купания в Патонге.
Двое туристов из КНР едва не утонули во время купания в Патонге.

О том, что на пляже в Патонге едва не утонули двое туристов из Китая, корреспонденту «Новостей Пхукета» рассказал бывший сотрудник Phuket Lifeguard Service (PLS) Сомпрасонг Сэнгчат, который сейчас обеспечивает безопасность пляжа на добровольной основе. По его словам, инцидент произошел около 19:30 субботы, 21 октября.

«Я уже закончился дежурство, но по-прежнему находился неподалеку от пляжа и беседовал с другими волонтерами. В какой-то момент сотрудники проката аквабайков сообщили нам, что двух мужчин унесло в море отбойным течением. Мы бросились на пляж, но когда прибежали, увидели, что прокатчики уже везут их на берег», – рассказал господин Сэнгчат.

Туристам была оказана первая помощь на берегу, после чего спасатели Kusoldharm Foundation доставили их в больницу Patong Hospital.

«Оба были в состоянии шока, периодически теряли сознание, их тошнило», – добавил лайфгард.

Тем временем бывший глава службы спасения на Най-Харне Джула Нонтри сообщил журналистам, что дежурящие там лайфгарды установили коробку для сбора пожертвований для желающих поддержать спасателей, работающих с 1 октября бесплатно. Пожертвования от туристов спасатели получают и на других пляжах. В частности, Сомпрасонг Сэнгчат указал, что отдыхающие в благодарность за работу оставляют им небольшие суммы.

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