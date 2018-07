Двое туристов едва не утонули на пляжах Пхукета в один день Проблемы организации службы лайфгардов на Пхукете вновь напомнили о себе после того, как сразу двое иностранцев едва не стали жертвами отбойных течений во вторник, 3 июля. Новости Пхукета 12 Июля 2018 11:47:44 Отбойные течения в сезон юго-западных муссонов крайне опасны, но многие туристы об этом просто не знают. Фото: Архив The Phuket News Первый инцидент произошел на пляже Ката, а второй – на Сурине. Причем об обоих случаях стало известно благодаря очевидцам, а в одном из них спасать утопающего также пришлось тем, кто просто оказался поблизости. О происшествии на пляже Ката стало известно после того, как один из местных жителей выложил в соцсетях видео, на котором было запечатлено, как спасатели выводят на берег человека, попавшего в отбойное течение. Выложивший ролик пользователь Facebook отметил, что слышал, как до этого спасатели неоднократно предупреждали отдыхающих о том, что заходить в воду слишком опасно. Один из отдыхающих, очевидно, предупреждение проигнорировал. В муниципалитете Карона не смогли предоставить информацию о личности спасенного человека. При этом глава местного Центра помощи туристам Суппачай Чанпет заявил корреспонденту «Новостей Пхукета» и The Phuket News, что подобные происшествия на пляже происходят каждый день. «Некоторые туристы просто не следуют предупреждениям спасателей. Необходимо, чтобы отдыхающие реагировали на их слова, поскольку многие могут быть не столь удачливы как тот турист, которому посчастливилось выжить», – добавил он. В тот же день похожий инцидент произошел на пляже Сурин, причем спасать попавшего в отбойное течение австралийца пришлось местным серферам, один из которых на условиях анонимности рассказал The Phuket News и «Новостям Пхукета», что случилось. По словам серфера, отбойные течения в тот день были особенно сильны, и он сам как минимум единожды попал в рип. Около 17:30 собеседник редакции все еще находился на воде и сидел на своей доске, когда увидел, что другой человек борется с течением. Серфер отправился на помощь. «Это был здоровый парень около 180 см ростом и массой более 90 кг. Когда я поднял его на свою доску, она едва не ушла по воду. Я огляделся по сторонам, но спасателей нигде не увидел. Тогда я позвал на помощь двух других серферов, и вместе мы доставили его на берег. Это была как раз такая ситуация, когда нужны спасатели с соответствующим оборудованием и плавсредствами», – рассказал собеседник редакции. По его словам, волны в день происшествия были небольшими, но течение – очень сильным. «По всему пляжу стояли красные флаги. Я могу ошибаться, но выделенной зоны для купания с красно-желтыми флагами не было видно нигде на пляже», – добавил он. Напомним, что в настоящий момент на Пхукете нет единой службы спасения на воде. Некоторые муниципалитеты (Раваи, Карон, Патонг) обеспечивают присутствие спасателей самостоятельно за счет собственных бюджетов. В других районах спасателей нет или дежурят муниципальные служащие, не имеющие необходимой квалификации. На нескольких пляжах обеспечивать безопасность должна нанятая административной организацией Пхукета компания LP Laikhum, однако ранее в СМИ появлялась информация о том, что она якобы отказалась от контракта. По мнению специалистов ассоциации спасателей ISLA, требованиям безопасности удовлетворяет только пляж Патонг.