Двое россиян пострадали в мотоциклетной аварии на Пхукете

Представители администрации Пхукета посетили в больнице россиян, пострадавших в мотоциклетной аварии на одном из пхукетских перевалов в воскресенье, 31 декабря.

2 Января 2018 12:43:25

Фото: Phuket PR Department

Граждане России Анна Тимофеева и Алексей Харьков были доставлены в больницу Bangkok Hospital во второй половине дня 31 декабря.

Как сообщила PR-служба администрации Пхукета, россияне разбились на мотоцикле на одной из дорог, идущих через горную цепь Nakkerd Hills у западного побережья Пхукета.

Место аварии и обстоятельства происшествия официальные лица не уточнили, заявив, что «господин Харьков не смог вспомнить всех подробностей аварии и лишь рассказал, что потерял управление мотоциклом на крутом склоне».

В результате аварии Алексей Харьков получил травму спины. У Анны Тимофеевой были обнаружены множественные переломы. Дипломатические органы РФ были поставлены в известность о произошедшем.