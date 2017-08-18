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Двое россиян погибли в дорожной аварии в Таиланде

Двое граждан России погибли в столкновении легковой машины и пикапа в провинции Сураттхани.

Новости Пхукета

18 Августа 2017 16:17:51

Кадр с записи ССТМ. Видео: MGR Online VDO
Кадр с записи ССТМ. Видео: MGR Online VDO

Авария произошла на нерегулируемом перекрестке известном как Ban Yai Intersection в тамбоне Тхакойвечером 17 августа. В пересекавший перекресток белый хетчбэк Toyota Yaris, в котором находились россияне, на высокой скорости врезался пикап.

В результате столкновения оба россиянина погибли. Издание Manager Online пишет, что в салоне хетчбэка находились 32-летний Иван Сорокин и 31-летний Дмитрий Семенной. Manager Online утверждает, что погибшие граждане РФ были туристами.

Находившиеся в кабине пикапа 51-летний Сунтхорн Сэнгтхонг и 43-летняя Вимонрат Клайсубан были госпитализированы с тяжелыми травмами.

«Мы получили сообщение от правоохранительных органов о двух погибших россиянах», – подтвердили ТАСС в посольстве России. Имен погибших агентство в своей публикации не привело.

Виновник аварии пока не установлен, однако в распоряжении полиции есть записи момента ДТП, сделанные сразу несколькими камерами уличного видеонаблюдения. Одна из записей позволяет предположить, что по главной дороге двигался пикап, а машина россиян ехала по второстепенной. Впрочем, полиция пока не завершила расследование.

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